Mateusz Maga to niekwestionowana gwiazda czwartej edycji Top Model. Choć odpadł już z programu, może liczyć na olbrzymie zainteresowanie internautów i mediów. Nie zawsze tak pozytywne, jak mógłby sobie tego życzyć. Na androgynicznego modela spada bowiem ogromna fala krytyki, którą przypłacił podobno załamaniem nerwowym. Przypomnijmy: "Można myśleć, że jest gejem, ale..."

Teraz na tapetę postanowiła wziąć Mateusza Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka poruszyła temat kontrowersji wokół modela w ostatnim odcinku Magla Towarzyskiego i doszła do dość smutnych wniosków. Jej zdaniem Maga może pochwalić się fantastyczną urodą i ma szanse na dużą karierę. Niestety, hejt wymierzony w jego osobę jest nieporównywalny do niczego innego. W związku z tym, Karolina ma dla niego radę - totalne odcięcie się od internetu i komentarzy wypisywanych przez anonimowe osoby w sieci.



Mateusz Maga. Nie wie, czy chce być facetem, czy dziewczyną, ale wygląda niewiarygodnie. Fantastyczna twarz, zachwyca się nim nawet, wybredny jeśli chodzi o typy urody modeli, Marcin Tyszka. Na Mateusza spada niewiarygodny hejt i ten hejt mnie przeraża. Zawiera się on w tytule strony na Facebooku "Mateusz Maga wypierdalaj", którą zalajkowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Strona promuje to, że Maga jest generalnie do niczego. Druga rzecz - niejaka Rafalala, która porównuje się w telewizji śniadaniowej do ofiar Holocaustu podczas II wojny światowej, która jest w podobnej sytuacji co Mateusz, pisze, że, cytuję, "Mateusz jest pizdą". Fajnie, prawda? Siedzę w tym biznesie parę lat i takiego szajsu lanego na tego chłopaka to nie widziałam. To wiele mówi o nas. Jesteśmy głupi i prostaccy. Mateusz, Ty się trzymaj. Życzę ci dużo, dużo sił i błagam - nie zaglądaj do internetu, Facebooka, nie czytaj komentarzy - grzmiała Karolina.