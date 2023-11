Karolina Korwin Piotrowska i Kuba Wojewódzki od lat prowadzą małą medialną wojnę. Chyba już nikt nie pamięta, od czego się zaczęło, ale dziennikarze TVN lubią sobie dopiec nawzajem, bez większej okazji. Potrafią się też zaskoczyć. W ostatnim felietonie dla "Polityki" Wojewódzki zabrał głos w sprawie nowego programu Korwin w TVN Fabuła - "DKF". Obyło się bez hejtu!

Wojewódzki cieszy się, że Korwin poprowadzi nowy program "DKF" na temat kina (jego premiera odbyła się 3 sierpnia o 20 w TVN Fabuła):

Nareszcie. Karolina Korwin-Piotrowska poprowadzi nowy program zatytułowany "DKF" w kanale TVN Fabuła. Będzie on przedstawiał świat filmu i jego okolice. Kino przeciętnemu widzowi kojarzy się w filmem i popcornem. Karolina dotychczas zajmowała się tym drugim - napisał Kuba.

Korwin podziękowała mu za recenzję, ale przy okazji poinformowała wszystkich, że Kuba nie przywitał się z nią na ramówce i ma ją zablokowaną na Instagramie:

Ten moment, kiedy KubaW po Tobie nie jedzie jak po dzikiej kobyle. Bezcenne;). Kuba, dzięki, bedzie Ci sie podobało, a następnym razem, kiedy powiem Ci "cześć" na konfie TVN to nie udawaj, ze mnie nie znasz, OK? Odznaczylabym Cię w poście, ale nie moge, bo mnie zablokowales????Zapraszam do kina❤️Buziaczki. Peace&Love