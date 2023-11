Jeśli chłopak ma świadomość, że przegiął, to będą z niego ludzie i tak trzymać! Poprzedni post został więc skasowany, a Ci, którzy poza słusznym oburzeniem na zaiste głupi kontekst zdjęcia, wytykali mu z jakiego domu, z jakiego miasta pochodzi i co robi prywatnie, niech się pukną w głowę. Bo na koniec dnia okazało się, że taki Patryk ma więcej rozumu od nich, choć sporo musi się jeszcze nauczyć i ma tego świadomość. I najważniejsze jest to, że się nie obraził, zrozumiał popełnioną głupotę. Bo, jak wiadomo, obrażają się tylko głupcy i służba. A Patryk, jak widać, do żadnej z tych grup się nie zalicza. Peace&Love - napisała Korwin Piotrowska.