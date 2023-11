Po tym, jak "Magiel Towarzyski" spadł z anteny po 10 latach, Karolina Korwin Piotrowska rzuciła się w wir pracy nad dwoma nowymi projektami. Jednym z nich jest program "DKF", który swoją premierę będzie miał już 3 sierpnia na antenie TVN Fabuła, o godzinie 20. Kino jest wielką pasją Korwin Piotrowskiej, a więc jej show będzie właśnie o tym:

Kino to moja wielka pasja. Swoją karierę zawodową zaczynałam właśnie od robienia rzeczy filmowych, m.in.: programów o tej tematyce w radio i telewizji, byłam recenzentem, pracowałam na planach i w biurach handlowych filmów. Tak więc trochę się znam na tej materii i z przyjemnością wracam do źródeł. „DKF” to program, w którym nie będzie plotek. Ludzie kina będą mówili w nim o tym co umieją najlepiej, czyli o swoim zawodzie - mówiła w rozmowie z wirtualnemedia.pl.