Karolina Korwin Piotrowska w rozmowie z Party.pl skomentowała walkę Filipa Chajzera z hejterami w sieci. Dziennikarz już kilka razy wdawał się w kłótnie z hejterami, którzy są dla niego bezlitośni. Ostatnio zamieścił fragment jego korespondencji z jednym z internautów, który wypisywał do niego obraźliwe wiadomości i nawiązywał do tragicznej śmierci jego syna. Jakie rady ma dla Filipa Chajzera Karolina Korwin Piotrowska?

Ja bym mu radziła trochę rzadziej być w internecie. Trochę to ograniczyć. On ma ogromne emocje, ja myślę, że nikt nie wie jakie to są emocje. On się niepotrzebnie trochę wdaje w pogadanki z tymi ludźmi. Niepotrzebnie podejmuje pałeczkę. Ja zauważyłam u siebie, że jak ja nie podejmuję pałeczki, to to samo umiera. Moi fani za mnie sprzątają, ja nie muszę robić nic, nie muszę zachęcać. On czasami jest zbyt emocjonalny. Próbują go sprowokować, bo wiedzą, że on wejdzie w dyskusję.