Karolina Korwin Piotrowska, Krzysztof Skiba i Katarzyna Dowbor wspominają Bogusława Kaczyńskiego. Słynny popularyzator muzyki poważnej cieszył się ogromną sympatią wśród swoich kolegów ze świata show-biznesu. Informacja o jego śmierci zasmuciła m.in. Karolinę Korwin Piotrowską, która w swoim felietonie pożegnała się z Bogusławem Kaczyńskim.

- Był niepowtarzalny. Należał do dawnego świata, po którym zostaje coraz mniej. Panie Bogusławie dziękuję za muzyczne lekcje, za anegdoty, za emocje, których dzięki Panu doświadczyłam . Byłam szczęściarą, bo był Pan bohaterem mojego dzieciństwa. Jednym z ważniejszych. Będzie mi pana brakowało, a pustka będzie tym większa, że mam świadomość iż w tym coraz bardziej chorym i niezrozumiałym dla mnie świecie, nie ma drugiego takiego jak Pan. Są ludzie niezastąpieni. Pan taki był. NIEZASTĄPIONY. Do zobaczenia, panie Bogusławie - Korwin Piotrowska napisała na onet.pl.

Śmierć Bogusława Kaczyńskiego wyjątkowo poruszyła Krzysztofa Skibę. Muzyk w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o współpracy z muzycznym ekspertem.

A jak współpracę z Bogusławem Kaczyńskim wspomina Katarzyna Dowbor? Dziennikarka zdradziła, że to właśnie z nią krytyk muzyczny chciał pojawiać się na wizji, ponieważ nie lubił kiedy ktoś przerywał jego wypowiedzi. Katarzyna Dowbor doskonale o tym wiedziała i nigdy nie wchodziła mu w słowo w trakcie jego opowieści o muzyce.

-Byłam jedną z nielicznych prezenterek, z którymi chciał występować na wizji i sam je sobie dobierał! Dlaczego? Zasada była jedna: Panu Bogusławowi nie można było przerywać. Wyglądało to tak: witaliśmy się na wizji najczęściej w sobotę albo w niedzielę, ja zapowiadałam program o balecie lub operze i pytałam go o szczegóły. Następnie przez 10 minut słuchałam tego co mówi. A mówił naprawdę ciekawie. Doskonale rozumiał siłę telewizji i to, że przez nią można ludziom przybliżać kulturę i sztukę- wspomina w rozmowie z Super Expressem.