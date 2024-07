Karolina Korwin Piotrowska słynie z ciętego języka i nie stosuje żadnej taryfy ulgowej nawet wobec największych nazwisk polskiego show-biznesu. Jej książka "Bomba" wydana niemal rok temu zrobiła na rynku sporo szumu, a już niebawem swoją premierę będzie miała kolejna. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem nie obędzie się bez kontrowersji. Przypomnijmy: To będzie najgłośniejsza premiera tego roku. Korwin pokazała okładkę nowej książki

Zanim jednak do zaprezentowania nowego dzieła Karoliny dojdzie, dziennikarka co tydzień funduje nam krótkie felietony we "Wprost", gdzie opisuje kulisy rodzimego show-biznesu, nie szczędząc oczywiście ostrych słów pod adresem spragnionych sławy celebrytek. Tym razem pod lupę Korwin trafiła Natalia Klimas - lansowana przez TVN na nową gwiazdę aktorka, którą obecnie możemy oglądać w serialu "Sama Słodycz", gdzie partneruje Piotrowi Adamczykowi. Ostatnio w prasie pojawiły się doniesienia, że para ma się ku sobie i być może szykuje się jakiś romans. Korwin Piotrowska twierdzi, że to właśnie Klimas rozpuszcza takie plotki.



Natalia Klimas, miła córka zdolnej mamy, która lubi opowiadać, jak to "rzuciła Hollywood" (choć z trudem można znaleźć na to dowody), aby rzucić następnie Polskę na kolana swoim wdziękiem, urodą i talentem. No i rzucić na kolana swego serialowego partnera Piotra Adamczyka, sugerując na prawo i lewo, że łączy ich coś więcej, co skwapliwie podniosły złaknione newsa pisemka kolorowe, zauważając jej podobieństwo do poprzednich miłości aktora i sugerując ognisty romans. A czytającym newsy na ten temat wypada już chyba jedynie czekać na ciążę. Urojoną - komentuje ostro Karolina.

W dalszej części tekstu, Korwin zarzuca Klimas, że insynuacjami o romansie z zajętym przecież Adamczykiem, przekroczyła już granice dobrego smaku i powinna raczej skupić się na szkoleniu warsztatu, który jej zdaniem nie jest imponujący.



Pani Natalia nie ma chyba dość rozumu w głowie, aby się zorientować, że granice śmieszności przekroczyła. I zamiast opierać reklamę na wyimaginowanych amorach, powinna ją chyba wesprzeć rozwojem aktorskiego warsztatu, bo ten wyraźnie szwankuje. Szkoda, bo "Sama Słodycz" to taki fajny serial - dodaje.

Oglądacie "Samą Słodycz"? Zgadzacie się z Korwin odnośnie Natalii Klimas?

