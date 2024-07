Karolina Korwin Piotrowska broni Renaty Kaczoruk przed krytyką. Po ramówce TVN, kiedy ukazały się pierwsze wywiady z Renatą Kaczoruk, Ania Wendzikowska na Facebooku wypowiedziała się na temat Renaty Kaczoruk i tego w jaki sposób się wypowiada przed kamerami.

Renata Kaczoruk została prowadzącą program "Modelki 3.0", a dodatkowo wystąpi w "Azja Express". W rozmowie z Party.pl w jej obronie stanęła Karolina Korwin Piotrowska.

Renata Kaczoruk może mówi średnio, ale to można popracować. Skreślanie kogoś na starcie, jeśli nic jeszcze nie pokazał, źle świadczy o osobie, która skreśla. (...) Poczekajmy, co pokaże Renata Kaczoruk. Może nas zaskoczy, ona zna ten świat od środka. I potem ją chlastajmy, jak to będzie głupie i beznadziejne i będzie mówiła wspak. Ale niech ona coś pokaże, bo na razie wiemy, że ma narzeczonego jakiego ma, jakie buty nosi i tyle.

Co prawda, jeszcze nie widzieliśmy Renaty Kaczoruk w roli prowadzącej program "Modelki 3.0", ale do tej pory dziewczyna Wojewódzkiego udzieliła już wielu wywiadów, dlatego Wendzikowska miała prawo wypowiedzieć się na temat tego jak zachowuje się przed kamerami i co mogłaby ewentualnie poprawić. Zgadzacie się z sugestiami Ani czy jednak ze spostrzeżeniami Karoliny Korwin Piotrowskiej?

Karolina Korwin Piotrowska broni modelki