Karolina Korwin Piotrowska to polska dziennikarka radiowa i telewizyjna, felietonistka, która przyzwyczaiła opinię publiczną do tego, że nie ma oporów przed wyrażaniem własnego zdania, nawet w najbardziej kontrowersyjnych sprawach. Często sama wygłasza budzące skrajne emocje poglądy. Tym razem skomentowała wynik tegorocznych wyborów. Niespodziewanie jednak wspomniała o córce Karola Nawrockiego.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025: Karol Nawrocki nowym prezydentem

W drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 zwyciężył Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Pokonał on Rafała Trzaskowskiego, który po raz kolejny ubiegał się o najwyższy urząd w państwie. Decyzja wyborców wywołała wiele komentarzy w przestrzeni publicznej, w tym głos znanej dziennikarki – Karoliny Korwin Piotrowskiej.

Reakcja Karoliny Korwin Piotrowskiej na wynik wyborów

Karolina Korwin Piotrowska opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym odniosła się do wyników wyborów. „Stało się to, co się stało” – skomentowała krótko, ale jednoznacznie. Następnie dodała:

Budzę się rano i co mamy? W komentarzach nasz sport narodowy we wzajemnym obrzucaniu się g*wnem, pogardą, zwykłym chamstwem, wyzwiskami o patologii, wszystko z obu stron. Słabe to. Może będziecie dzisiaj zaskoczeni, ale jutro, za miesiąc, za rok też jest dzień, i świat będzie, przynajmniej na razie istniał, bez względu na tego, kogo wybierzemy.

Jej wypowiedź pełna była emocji i rozczarowania, ale jednocześnie nie zabrakło w niej refleksji nad poziomem prowadzonej kampanii wyborczej.

Apel o kulturę w dyskusjach politycznych

W swoim wpisie Korwin Piotrowska zaapelowała także o zmianę tonu w debacie politycznej. Zwróciła uwagę na brak konstruktywnego dialogu. Jej zdaniem, konieczne jest wprowadzenie większej kultury do przestrzeni publicznej i zaniechanie wzajemnych oskarżeń. Podkreśliła, że obecny klimat polityczny wymaga większej odpowiedzialności i poszanowania różnych punktów widzenia.

Proszę was o spokój, kulturę i opanowanie, z obu stron, bo mi się nie chce wyłączać komentarzy. Nie powtarzajcie tego, czego uczą nas politycy, chamstwa, grania na emocjach tych najgorszych, pogardy dla innego zdania. Jeśli macie swój rozum, a każdy w komciach chwali się, że ma, to pamiętajcie, że ważne jest życie. Żaden polityk go za was nie przeżyje

Na koniec Karwin Piotrowska niespodziewanie wspomniała o córeczce Karola Nawrockiego, która wczoraj skradła całe show. W sieci już pojawia się wiele komentarzy pod adresem dziewczynki, niestety, wiele z nich ma negatywny wydźwięk. Dziennikarka zaapelowała:

W Pałacu będzie teraz bardzo fajna i wyluzowana dziewczynka. Nie piszcie o niej źle, proszę. Wyłączcie telewizje. Wszystkie

