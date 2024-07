Festiwal w Sopocie i Opolu już za nami. Na muzycznych imprezach wystąpiła cała plejada największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jedni zachwycili, inni nieco mniej. Festiwal w Opolu nie przypadł go gustu m.in. Natalii Niemen. Córka legendarnego Czesława Niemena na swoim profilu na Facebooku krytykowała show, które według niej było na zbyt niskim poziomie. Zobacz: Natalia Niemen ostro o festiwalu w Opolu: Jarmark i żenada

Okazuje się, że podobnego zdania jest również Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka w swoim felietonie oceniła dwa najważniejsze festiwale, które nie pozostawiły po sobie wielu pozytywnych wrażeń.

-SuperHit festiwal w Sopocie i Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Dwa relikty przeszłości, mauzolea piosenek, medialne spędy, wydarzenia towarzyskie, stylistyczne, ale raczej nie muzyczne. Czasy festiwali, które lansowały cokolwiek nowego, jakościowego, inspirującego, w erze You Tube, Spotify i mediów społecznościowych, minęły raczej bezpowrotnie. Nie było pojedynków na piosenki, na jakość muzyczną, ale na biusty, sztuczne rzęsy, makijaże, sukienki i żenujące dowcipy twarde jak betonowe suchary. Brak jakiejkolwiek wizji artystycznej owych wydarzeń, przy dominującym pragnieniu zebrania przed telewizorami jak największej ilości widzów i naciągnięcia jak najbardziej hojnych sponsorów do sypnięcia kasą. To się czuło. Szkoda, że nie to nie są są już święta muzyki, a organizatorów, sponsorów i stylistów- napisała na onet.pl