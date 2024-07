Wczoraj zakończył się 52. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak: Kayah, Edyta Bartosiewicz, Edyta Górniak, Alicja Majewska czy Maryla Rodowicz. Niestety, podczas wielkiego święta muzycznego doszło do nieprzyjemnego incydentu z udziałem Donatana i menadżera Michała Szpaka. Wedłog doniesień mediów za kulisami miało dojść do bójki pomiędzy nimi. Zobacz: Rodowicz i Donatan skomentowali bójkę producenta w Opolu

Okazuje się jednak, że to nie awantura z udziałem Donatana wzbudziła najwięcej negatywnych emocji wśród widzów i sympatyków słynnego festiwalu. Już po pierwszym dniu muzycznego święta w Opolu w sieci pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Wśród osób, które skrytykowały festiwal i samych artystów, znalazła się córka Czesława Niemena. Natalia Niemen na swoim profilu na Facebooku podsumowała festiwal w ostrych słowach.

- Oglądam Opole i nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. To jest jakiś upadek kultury, kompletny. Jarmark i żenada. Dlaczego telewizja ma publikę z durniów? Jeśli to jest obraz polskiej piosenki, to ja dziękuję za taką piosenkę. Epigoństwo, perwersja, niedbalstwo wykonania, kompozycje liche jak skalp seniora, braki emisyjne... gdzie te czasy, kiedy liczyło się piękno, poezja, charakter, prostota? " Ale to już było i nie wróci więcej"...hm...- napisała oburzona piosenkarka. Uwagę zwracali jedynie Natalia Kukulska- klasa, doświadczenie, bezpretensjonalność, najmniej pasująca do Opola artystka, co rzecz jasna jest komplementem. Potem Michał Szpak, który jest posiadaczem rzadko spotykanego, gigantycznego talentu wokalnego, urocza i bardzo muzykalna Kasia Popowska, prześliczna Maja Hyży, która jest zbyt zdolna, by śpiewać tak mdłe i skandalicznie brzydkie kompozycje. W premierach, jak i gdziekolwiek indziej chętnie zobaczyłam Kaśkę Moś, która wraz z zespołem The Chance stanowiła w SuperJedynkach jedynie przerywnik (za to jaki!) Ta dziołcha ma moc! Złośliwi wywęszą jakąś zazdość, lecz pomylą się setnie . z ulgą oddycham, iż kolejny rok nie muszę być w Opolu.