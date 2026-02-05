Karolina Gilon, znana z prowadzenia programów "Love Island" i "Ninja Warrior Polska", po raz pierwszy od 31 grudnia 2025 roku zabrała głos w mediach społecznościowych. Jej nagłe zniknięcie z Instagrama i innych platform wywołało lawinę spekulacji. Fani zaniepokojeni ciszą zaczęli się zastanawiać, co dzieje się z 36-letnią celebrytką. Jak się okazuje, Gilon świadomie zdecydowała się na przerwę od życia online.

Dlaczego Karolina Gilon zniknęła z mediów społecznościowych?

W swoim powrotnym nagraniu Karolina Gilon zdradziła, że spędziła dwa tygodnie w Egipcie z partnerem Mateuszem Świerzyńskim i ich synkiem Frankiem. Wyjazd był dla niej czasem odpoczynku od obowiązków i mediów. W Egipcie celebrytka doznała kontuzji kolana, jednak jak zapewniła – uraz został już całkowicie wyleczony. Po powrocie do Polski Franio po raz pierwszy jeździł na sankach, co stało się dużym wydarzeniem w ich życiu rodzinnym.

Nie było mnie tu cały miesiąc i serio się za Wami stęskniłam. Już opowiadam, co się u nas działo. Spędziliśmy dwa tygodnie w Egipcie. Czas tylko dla nas. (...) Przeciążyłam kolano, ale na szczęście już jest okej. (...) Nadszedł czas, żeby wrócić do mroźnej polski, a tam dziadkowi zabrali Franka na pierwszą przejażdżkę sankami

Karolina Gilon o powrocie do formy i planach przeprowadzki

Oprócz rodzinnych chwil, Karolina Gilon nie zaniedbywała również siebie. Jak ujawniła w relacji, pracowała nad kondycją fizyczną i pobijała własne rekordy na siłowni. Świętowała także pierwsze urodziny Frania. Celebrytka wspomniała również o przeprowadzce do nowego mieszkania w Warszawie, które kupiła wspólnie z Mateuszem w połowie 2025 roku.

Ostrzegam! Mam mocnego powera teraz! I dużo planów o których będę Was na bieżąco informowała. Aaa i dzięki z te wszystkie wiadomości.. próbuje nadrobić. I szczególnie gorąco całuje wszystkich bajkopisarzy.. dziękujemy za troskę.. u nas wszystko dobrze

Przed zniknięciem z sieci Karolina Gilon rozstała się z Telewizją Polsat, co odbiło się szerokim echem w mediach. To wydarzenie oraz brak nowych treści w social mediach wzbudziły wśród fanów niepokój i spekulacje.

