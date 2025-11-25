Karolina Gilon chętnie odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama. W tym miejscu jej losy na bieżąco śledzi ponad 650 tys. internautów. Gwiazda regularnie dzieli się nowinkami ze swojego życia i zawsze jest szczera ze swoimi fanami. Tym razem postanowiła im opowiedzieć, co wykazały jej testy na alergie pokarmowe, które niedawno wykonała. Jak się okazało, wyniki totalnie ją zaskoczyły.

Karolina Gilon o wynikach testów na alergie pokarmowe. "Wyniki mnie totalnie zaskoczyły"

Karolina Gilon otrzymała już swoje wyniki testów na alergie pokarmowe i postanowiła podzielić się nimi z fanami. Już na początku swojego nagrania nie ukrywała, że jest zaskoczona tym, na co jest uczulona.

Coś o alergii jeszcze, bo dzisiaj rano się obudziłam w masakrycznym stanie, jeśli chodzi o alergię. I też po śniadaniu się bardzo źle czułam. I dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio byłam na testach alergicznych na pokarmy i zaskoczyły mnie te testy. Na maksa mnie zaskoczył ich wynik, na co ja jestem w ogóle uczulona. - zaczęła Karolina Gilon

W dalszej części swojego nagrania postanowiła wymienić produkty, na które jest uczulona. Przyznała wprost, że wykluczenie jednego z nich jest dla niej szczególnie trudne, bo po prostu uwielbia go spożywać.

Uwaga, jeśli ktoś chce zrobić mi ,,krzywdę'', to już czytam, co powinien mi zaserwować. Kurczaka, na którego mam alergię. Melona, którego uwielbiam. Zawsze w Hiszpanii jadłam tonami i już teraz wiem, dlaczego się później źle czułam. Cebulę, też możecie mi podać szczególnie surową, jeśli mnie nie lubicie. Musztardę. (...) I uwaga, najgorsze, co wyszło w tym badaniu. Jajko, kurze. Jestem załamana tym faktem. - przyznała wprost

Karolina Gilon opowiedziała także o objawach, jakie jej towarzyszyły po spożyciu właśnie jajka.

I dzisiaj po śniadaniu, na którym zrobiłam szakszukę, bo stwierdziłam, że z jajek nie dam rady zrezygnować... Nagle, jak mnie rozpaliło, miałam rozpalone całe czoło. Miałam taki krótki, płytki oddech. W sensie tak mi ciężej było oddychać po prostu. Czułam się fatalnie. I wydaje mi się, że tym winowajcą jest właśnie jajko. - dodała

Przypomnijmy, że w minione wakacje media obiegła wiadomość, że współpraca Karoliny Gilon ze stacją Polsat zakończyła się. To zawodowe rozstanie przez kilka tygodni było głośnym tematem w mediach i było szeroko komentowane. Sama Karolina Gilon wówczas nie ukrywała swoich emocji, jednak wszystko wskazuje na to, że te już opadły i aktualnie gwiazda skupia się na swojej działalności na Instagramie. Na ten moment nie wiadomo, czy prezenterka wróci wkrótce do telewizji. Jej fani jednak bardzo na to liczą i trzymają kciuki, by niedługo zobaczyć ją w jakimś nowym programie.

