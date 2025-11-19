Karolina Gilon wspólnie z partnerem wychowuje synka, który przyszedł na świat na początku tego roku. Mały Franciszek wywrócił życie celebrytki do góry nogami, a jej instagramowy content opiera się obecnie głównie o tematy związane z macierzyństwem. Ostatnio zorganizowała serię krótkich pytań i odpowiedzi, a jeden z fanów zapytał ją o drugie dziecko. Gwiazda "Love Island" postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości.

Karolina Gilon szturmem podbija show-biznes

Karolina Gilon wystąpiła w piątej edycji popularnego programu "Top Model". Choć ostatecznie nie udało jej się wywalczyć zwycięstwa, a swoją przygodę z show zakończyła na czwartym miejscu, udział w formacie TVN-u otworzył jej drzwi do kariery w show-biznesie. W ostatnich latach prowadziła programy, takie jak "Ninja Warrior", "Love Island. Wyspa miłości" czy "Druga twarz".

Kiedy celebrytka lawirowała między projektami zawodowymi, w jej życiu niespodziewanie pojawiła się miłość. Na planie "Love Island. Wyspa miłości" poznała Mateusza Świerczyńskiego, który zgłosił do programu jako uczestnik. Choć nie zaiskrzyło między nimi od razu, po programie postanowili się spotkać - tak narodziła się ich relacja. 30 stycznia 2025 roku powitali na świecie pierwsze, wspólne dziecko - syna Franciszka.

Karolina Gilon o drugim dziecku

Karolina Gilon chętnie pokazuje synka w mediach społecznościowych. Często porusza także tematy związane z blaskami i cieniami macierzyństwa. Ostatnio zorganizowała na swoim Instagramie Q&A, czyli serię szybkich pytań i odpowiedzi. Kiedy otrzymała pytanie o drugie dziecko, postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości fanów.

Trudny temat. Jak byłam w ciąży z Frankiem, to od razu mówiłam, że idziemy za ciosem i od razu raz, dwa, trzy robimy drugie dzieciątko, żeby nie wychodzić z pieluch. Potem, jak pojawił się Franek, zobaczyliśmy ile jest przy tym obowiązków, roboty. Tak, to jest praca na cały etat moi drodzy. I tak jakoś nagle ten pomysł na drugie dziecko ucichł w głowie, ale ostatnio gadaliśmy, czy rzeczywiście ten temat jest zamknięty całkowicie? Nie wyjaśniła.

Celebrytka dodała, że planuje powiększenie rodziny dopiero wtedy, gdy jej synek pójdzie do przedszkola. To z pewnością znacznie ułatwi jej opiekę nad młodszym dzieckiem.

Jeśli miałoby się to wydarzyć, to na pewno chcielibyśmy, żeby Franek szedł wtedy już do przedszkola. Żeby Franek był w przedszkolu, jak mamy na rękach małego bobasa. Więc nie mówimy nie, ale nie jest to w najbliższych planach jeszcze zapewniła Gilon.

