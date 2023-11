Reklama

Choć cały świat mówi teraz o Meghan Markle i księciu Harrym, którzy spodziewają się dziecka, fani rodziny królewskiej wciąż wspominają księżną Dianę, która przed laty zginęła w Paryżu w wypadku samochodowym. Wszystko za sprawą licznych dokumentów oraz książek, które wychodzą na temat "królowej ludzkich serc". Niedawno na Netflixie miał premierę kolejny dokument o księżnej Dianie. Oparty jest on na nagraniach rozmów z Dianą, które przeprowadził autor jej biografii Andrew Morton. To on jeszcze w trakcie małżeństwa Diany i Karola wydał jej biografię "Diana: Her True Story". W rozmowach z dziennikarzami mówił, że książkę napisał na podstawie rozmów z bliskimi Diany, ale dopiero po jej śmierci przyznał, że wszystko wiedział bezpośrednio od samej księżnej.

Diana o Karolu: Rzucił się na mnie

Diana na samym początku opowieści zdradziła, jak wyglądały początki jej znajomości z Karolem. Po raz pierwszy spotkała go, gdy była nastolatką, a książę spotykał się z jej siostrą Sarah. Ten związek nie przetrwał jednak próby czasu, a Karol spotkał Dianę ponownie, gdy miała już 19 lat. Spędzili razem wieczór w rezydencji przyjaciela Karola.

- Philip de Pass zapytał mnie: „Może przyjedziesz na kilka dni do Petworth? Książę Walii też tam będzie. Jesteś nowa w jego towarzystwie, może więc być zadowolony z twojej obecności”. Powiedziałam „ok”, mówiła Diana Andrew Mortonowi.

Podczas tego wieczoru Karol i Diana siedzieli koło siebie. Diana powiedziała do księcia:

- Był pan przerażająco smutny w kościele na pogrzebie Lorda Mountbattena. To najtragiczniejszy widok, jaki widziałam w życiu. Moje serce krwawiło. Pomyślałam sobie, że jest pan taki samotny i ktoś powinien się panem zaopiekować”, wyszeptałam.

I wtedy Karol zrobił coś, co bardzo zaskoczyło Dianę.

- W tym momencie dosłownie się na mnie rzucił. To było dziwaczne. Między nami nie było chemii. Nie spodobało mi się to. Mężczyźni nie powinni być tak bezpośredni, nie wiedziałam jak się zachować, nigdy nie miałam chłopaka. Coś mnie hamowało - zdradziła Diana.

Potem Karol namawiał Dianę, żeby pojechała z nim do Londynu, ale ona nie zgodziła się. Gdy sama wróciła do miasta, książę znów poprosił ją o spotkanie i tym razem został przyjęty. Spotkali się na kilku randkach, a potem Karol oświadczył jej się. Po latach wyszło na jaw, że już wtedy romansował z Camillą...

Diana i Karol nie byli ze sobą szczęśliwi

