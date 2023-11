Reklama

Wokół brytyjskiej rodziny królewskiej od dawna krąży wiele plotek i teorii spiskowych. Najwięcej tych ostatnich bez wątpienia dotyczyło księżnej Diany i jej relacji z rodziną, zwłaszcza z księciem Karolem i jego matką, królową Elżbietą II. Wielu miłośników teorii spiskowych wierzy do tej pory, że królowa Elżbieta II nienawidziła Diany! Jaka jest prawda?

Zobacz: Królowa Elżbieta po raz pierwszy skomentowała związek Karola i Camilli! Jej słowa dają do myślenia

Czy Elżbieta II naprawdę nienawidziła Diany?

Choć ciężko znaleźć tak urocze zdjęcia roześmianej królowej Elżbiety II z księżną Dianą, jak jej najnowsze u boku Meghan Markle czy księżnej Kate, to jednak mylą się ci, którzy sądzą, że Elżbieta nienawidziła Diany i oskarżała ją o rozpad małżeństwa z jej synem. Dzięki najnowszemu dokumentowi o rodzinie królewskiej "Princes of the Palace" poznaliśmy prawdę!

Wielkim błędem byłoby powiedzieć, że królowa obwiniała księżną Dianę za to, co poszło nie tak. Ona i jej mąż, książę Filip, większą część winy zrzucają na księcia Karola, który był w tamtych czasach oddany emocjonalnie innej kobiecie i nie była to tajemnica - powiedział powiedział biografista Robert Lacey.

Co ciekawe, księżna Diana mogła wręcz liczyć na specjalne względy królowej, pomoc i wsparcie. Jako jedyna pozwalała sobie odwiedzać królową bez wcześniej umówionego spotkania!

Nikt nie odwiedzał królowej bez umówionego spotkania, ale Diana zwykła czekać, aż ostatni z gości monarchini wyjdzie. Potem wchodziła do środka i płakała: „Wszyscy mnie nienawidzą. Nienawidzę mojej siostry, nienawidzę mojej matki, nienawidzę mojego męża”. Królowa nie była przyzwyczajona do takiego zachowania, do takiej moralnej konfrontacji z bolesną prawdą. Nie wiedziała jak sobie z tym poradzić, ale nie powstrzymywała jej przed wizytami - powiedział biografista.

Spodziewaliście się, że królową i księżną łączyły takie relacje?

Przeczytaj: Co się dzieje z Elżbietą II?! Zabrakło jej na bardzo ważnym zdjęciu z okazji 70. urodzin Karola!

Polecamy: Królowa Elżbieta II już zdecydowała, czy woli księżną Kate czy Meghan Markle! To was zaskoczy!

Księżna Diana zawsze mogła liczyć na wsparcie królowej

East News

Diana często żaliła się królowej

East News

Ciekawe, czy teraz Camilla ma podobne relacje z królową?

Reklama