Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystości otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Podczas wydarzenia obecny był także Radosław Piesiewicz oraz minister sportu Jakub Rutnicki. Widziano ich na trybunach San Siro, gdzie odbywała się oficjalna ceremonia.

Prezydent Nawrocki aktywnie wspierał reprezentację Polski. Na platformie X zamieścił wpis ze słowami wsparcia, a podczas przemarszu polskiej reprezentacji oklaskiwał sportowców na stojąco.

Zaczynamy Igrzyska Olimpijskie! Biało-Czerwoni, jesteśmy z Wami!

Spotkanie Karola Nawrockiego z olimpijczykami

Prezydent Nawrocki bierze udział nie tylko w oficjalnych uroczystościach, jak ceremonia otwarcia, ale odwiedził polskich sportowców w wiosce olimpijskiej. To właśnie tak spotkał się z reprezentantami Polski i nie tylko towarzyszył w ich ślubowaniu, ale też zgodził się na kilka selfie.

Ślubowanie w obecności Prezydenta Karola Nawrockiego w wiosce olimpijskiej. I nawet udało mi się namówić na selfie - napisała Natalia Maliszewska

Podczas spotkania ze sportowcami uwagę przyciągnęła swobodna stylizacja karola Nawrockiego. Jak wiadomo, sam nie ukrywa, że kocha sport, więc na wizytę w wiosce olimpijskiej wybrał sportową stylizację. Ciekawym akcentem była koszulka z napisem „NOWROCKY”, która niezmienne kojarzy się z jego kampanią prezydencką w 2025 roku.

Obecność Karola Nawrockiego niespodziewanie przemilczana w relacji TVP

Obecność Karola Nawrockiego na Igrzyskach Olimpijskich jest dobrze oceniana, ale wydarzyło się coś, co wywołało niemałą burzę. Podczas transmisji telewizyjnej w Telewizji Polskiej, komentatorzy Piotr Sobczyński i Marek Rudziński, wymieniając przedstawicieli władz wspomnieli tylko o ministrze Rutnickim. Karol Nawrocki choć oklaskiwał reprezentację na stojąco nie został nawet wspomniany.

Ta sytuacja wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wobec narastającej krytyki głos zabrał Jakub Kwiatkowski, dyrektor sportowy TVP. W rozmowie z WP SportoweFakty powiedział:

Nie oglądałem transmisji, ale rozmawiałem z komentatorami. Nie ma żadnego odgórnego zakazu pomijania tego czy innego polityka. Zresztą w transmisji łyżwiarstwa figurowego Przemysław Babiarz wspomniał o obecności Karola Nawrockiego na miejscu. - powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor sportowy TVP

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER