Doda przebiła wszystkich. Zrobiła to w programie TVP

Program „Trójkąt polityczny” emitowany na antenie TVP Info przyciągnął uwagę widzów za sprawą gościnnego występu Dody. Według danych Nielsen Audience Measurement, na które powołują się Wirtualne Media, odcinek z udziałem artystki zgromadził przed ekranami 217 tysięcy widzów. To najwyższy wynik oglądalności, biorąc pod uwagę okres od 6 stycznia do 3 lutego, kiedy średnia widownia wynosiła 191 tysięcy osób.

Doda w gorącej dyskusji w TVP na temat zwierząt. W pewnym momencie doszło do spięcia

W trakcie rozmowy w programie doszło do wyraźnego spięcia między Dodą a prowadzącą program TVP, Aleksandrą Pawlicką. Atmosfera zaostrzyła się, gdy poruszony został temat uzależniania decyzji rządu od kwestii politycznych. Artystka zareagowała emocjonalnie na pytanie dotyczące wpływu polityki na losy zwierząt bezdomnych oraz kwestie społeczne, co wzbudziło intensywną dyskusję w studiu i szeroki oddźwięk w mediach społecznościowych.

Jednym z głównych tematów rozmowy była sytuacja bezdomnych zwierząt w Polsce. Doda została zapytana o dramatyczne warunki panujące w niektórych schroniskach. W programie poruszono również jej osobiste zaangażowanie w tę sprawę, co wzmocniło emocjonalny przekaz odcinka i zwiększyło zainteresowanie widzów.

Warto przypomnieć, że Doda nagłośniła m.in. dramatyczną sytuację zwierząt w schronisku w Sobolewie. Po jej interwencji, w którą zaangażowały się również media, doprowadzono do zamknięcia placówki.

Doda spotkała się z prezydentem Karolem Nawrocki

Zanim pojawiła się w studiu TVP Info, Doda uczestniczyła w spotkaniu z Karolem Nawrockim. W rozmowie wzięli udział również Marta Nawrocka, poseł Łukasz Litewka oraz Krzysztof Stanowski. Spotkanie poświęcone było problemowi bezdomnych zwierząt i potencjalnym działaniom, które mogłyby poprawić ich sytuację w Polsce. W trakcie wnioskowano m.in. o zaostrzenie kar wobec osób krzywdzących zwierzęta.

Po spotkaniu, Doda podzieliła się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Jak relacjonowała na Instagramie, rozmowa była bardzo owocna, a zaangażowanie uczestników - szczególnie Karola Nawrockiego - wzbudziło jej nadzieję na realne działania.

Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania. Porozmawialiśmy absolutnie o wszystkim tym, co było najważniejsze. Widzę też po drugiej stronie ogromną chęć pomocy. Wierzę, że to nie będą słowa bez pokrycia napisała artystka.

Zobacz także: Doda znów zaskakuje! Nie uwierzycie, w co się teraz zaangażowała