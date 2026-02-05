Dawno niewidziana siostra Nawrockiego na spotkaniu z Dodą. Znamy powód

3 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Dodą, które dotyczyło praw zwierząt w Polsce. Zaskoczeniem dla opinii publicznej była obecność siostry głowy państwa, Niny Nawrockiej. Jej udział w rozmowach wzbudził wiele pytań i komentarzy, zwłaszcza w kontekście jej roli w tym wydarzeniu.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dodą i Krzysztofem Stanowskim

Spotkanie, poświęcone sytuacji w polskich schroniskach dla zwierząt oraz ogólnym kwestiom ochrony praw zwierząt, zgromadziło wielu uczestników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pierwsza dama Marta Nawrocka, poseł Lewicy Łukasz Litewka, były kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski oraz minister Mateusz Kotecki. Głównym rozmówcą prezydenta była artystka Doda, od miesięcy intensywnie zaangażowana w działalność na rzecz zwierząt.

Warto przypomnieć, że to właśnie Doda nagłośniła dramatyczną sytuację zwierząt w schronisku w Sobolewie. Po interwencji wokalistki oraz mediów w sprawę zaangażowali się politycy. Ostatecznie ośrodek został zamknięty ze względu na liczne nieprawidłowości. Później Doda zwróciła uwagę na problemy w kolejnych miejscach.

Siostra prezydenta Karola Nawrockiego unika mediów. Tym razem przyszła na spotkanie

Po publikacji informacji o udziale Niny Nawrockiej w spotkaniu, redakcja Plejady zwróciła się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o wyjaśnienia. W oficjalnym oświadczeniu przekazanym mediom wskazano, że siostra prezydenta uczestniczyła w wydarzeniu na jego osobiste zaproszenie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kancelarię Prezydenta, Nina Nawrocka od lat działa na rzecz ochrony zwierząt. Jej obecność na spotkaniu z Dodą miała charakter merytoryczny, a nie wyłącznie symboliczny. W przeszłości angażowała się w różne inicjatywy charytatywne oraz współpracowała z organizacjami zajmującymi się losem zwierząt w schroniskach. Jej doświadczenie miało posłużyć jako wsparcie dla debaty dotyczącej koniecznych zmian legislacyjnych i organizacyjnych w tym obszarze.

Na zaproszenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego, w spotkaniu poświęconym sytuacji w schroniskach dla zwierząt w Polsce uczestniczyła pani Nina Nawrocka, która jest od lat zaangażowana w działania charytatywne na rzecz ochrony zwierząt poinformowała Kancelaria.

Kim jest Nina Nawrocka? Siostra prezydenta Karola Nawrockiego nie robi kariery w polityce

Młodsza siostra Karola Nawrockiego jest cenionym cukiernikiem w renomowanej restauracji Mercato, znajdującej się w Hotelu Hilton Gdańsk. Jak przyznała, jej przygoda z cukiernictwem zaczęła się właśnie tam - choć początkowo ukończyła szkołę ekonomiczną, to pasja do słodkich wypieków odmieniła jej życie.

Nina Nawrocka zdobyła uznanie w branżowych konkursach kulinarnych i niejednokrotnie była nagradzana za kreatywność i smak. Jej kulinarną wizytówką stał się nietypowy deser - połączenie białej czekolady z borowikami. Przyrządza go w różnych formach, m.in. jako praliny i lody, co przyciąga uwagę smakoszy i krytyków kulinarnych.

Zobacz także: Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos po spotkaniu z Dodą i Stanowskim. Biuro wydało oświadczenie

Dawno niewidziana siostra Nawrockiego na spotkaniu z Dodą. Znamy powód Alicja Stefaniuk/KPRP