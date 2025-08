Wielkie emocje pod Sejmem. Prawdziwe tłumy zgromadziły się dziś na ulicy Wiejskiej w Warszawie, aby uczcić zaprzysiężenie nowego prezydenta Polski. Po orędziu wygłoszonym w Sejmie Karol Nawrocki wyszedł do osób zebranych przed gmachem. Nagle tłum zaczął śpiewać...

"Sto lat" dla Karola Nawrockiego pod Sejmem

Stało się. Dokładnie 6 sierpnia doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Podczas oficjalnej uroczystości w Sejmie nie zabrakło byłych prezydentów, polityków i rodziny nowego prezydenta RP. Polacy usłyszeli pierwsze orędzie Karola Nawrockiego, który wyznał, że wybacza "całą tę pogardę i to, co działo się w czasie wyborów". Po złożeniu przysięgi nowy prezydent wyszedł do tłumu swoich zwolenników, którzy zgromadzili się pod Sejmem. Kiedy tylko Karol Nawrocki stanął na scenie rozległo się głośne "Sto lat". Prezydent nie ukrywał radości i zwrócił się do tłumu:

Drodzy rodacy Polki i Polacy jak ja z głębi serca cieszę się z tego, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście, że jesteście z prezydentem Polski i będziecie ze mną, w co głęboko wierzę, przez pięć najbliższych lat. Ja będę waszym głosem, ale wiem też, że tak wielu z was było ze mną w czasie całej kampanii wyborczej bo widzę wasze twarze, widzę flagi, widzę Słupsk, Płońsk, widzę Kołobrzeg, widzę Biskupiec widzę was wszystkich z całej Polski. Byliście ze mną przez ostatnie sześć, a może nawet osiem miesięcy dlatego chciałbym żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, że ten dzisiejszy dzień to nasze wspólne zwycięstwo. mówił Karol Nawrocki.

Marta Nawrocka u boku męża na zaprzysiężeniu

W tym wyjątkowym dniu u boku Karola Nawrockiego nie mogło zabraknąć jego najbliższych, a wśród nich żony nowego prezydenta. Marta Nawrocka zadała szyku w niebieskim komplecie, a tuż po zaprzysiężeniu jej męża w Sejmie zwróciła się do internautów. Marta Nawrocka opublikowała pierwszy wpis, w którym nie ukrywała emocji.

Podczas zaprzysiężenia Karol Nawrocki mógł również liczyć na wsparcie swoich synów. W Sejmie nie pojawiła się jednak córka prezydenta - Kasia, która skradła show podczas wieczoru wyborczego 1 czerwca tego roku.

Tak wygląda zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, fot. Beata Zawadzka/East News