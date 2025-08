6 sierpnia oficjalnie rozpoczęła się kadencja prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym przyszedł czas na pierwsze orędzie nowo wybranego prezydenta.

Pierwsze orędzie Karola Nawrockiego

Właśnie trwa uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Na wydarzeniu pojawił się wraz ze swoją małżonką Martą Nawrocką, która oficjalnie obejmuje funkcję pierwszej damy.

Karol Nawrocki wygłosił swoje pierwsze orędzie jako prezydent:

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę wierzchnią sprawuje naród. Dlatego witam naród polski w granicach i poza granicami RP rozpoczął.

Dalej kontynuował:

Witam tysiące, dziesiątki obywatelek i obywateli państwa polskiego, które przyjechały dzisiaj do Warszawy i których mijałem pod polskim Sejmie. Witam wszystkie te miliony wyborców, które wybrały swojego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przed momentem złożył swoją przysięgę

Karol Nawrocki nawiązał także do tego, co działo się w trakcie wyborów prezydenckich:

Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem, wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom, teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się w czasie wyborów

Karol Nawrocki o obietnicach wyborczych

Karol Nawrocki w swoim orędziu stwierdził, że nie zgadza się tym, jak obecnie wygląda Polska. Obiecał również, że będzie wypełniał obietnice, które znalazły się w jego programie wyborczym:

Nie zaskoczę państwa ze swoim programem na najbliższe pięć lat. Polacy oczekują, że politycy będą wypełniać swoje obietnice. A ja swoje obietnice zawarłem w programie, który dostał 10,5 mln głosów wyborców. Zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21

Dodał:

A w tym planie jasno można przeczytać, że jestem wielkim zwolennikiem i będę popierał wszystkie inicjatywy i swoimi decyzjami, będę dążył do tego, aby państwo polskie było ambitne, było miejscem rozwoju, było miejscem wielkich, przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, jak polskie drogi, polskie porty

Karol Nawrocki sprzeciwił się nielegalnej imigracji, oraz euro:

Tak, my wszyscy jesteśmy z miast i wiosek polskich i nie ma Polski A i Polski B. I to się nie zmieni w ciągu moich najbliższych 5 lat. Plan 21 i mój program to ''nie'' dla nielegalnej imigracji, ''tak'' dla polskiej złotówki, ''nie'' dla euro

Z mównicy padło również, że nie pozwoli na podniesienie wieku emerytalnego.

Karol Nawrocki o mieszkaniach

Wierzę głęboko i spoglądam tu na lewą część polskiego parlamentu, że w kwestiach mieszkalnictwa, inwestycji rozwojowych, kwestii polskich, finansów publicznych jesteśmy w stanie dojść do ponad politycznego porozumienia. Tak, to nie jest kwestia emocji politycznych, to jest kwestia mieszkań dla ludzi, których potrzebują, w tym mieszkań komunalnych

Wypowiedział się także w kwestii osób z niepełnosprawnościami:

Wierzę w ponadpolityczne porozumienie wokół osób niepełnosprawnych i ustaw, które są w ich kontekście przygotowywane

Oraz w kwestii szkolnictwa:

Będę głosem Polaków, którzy chcą Polski normalnej, przywiązanej do swoich wartości, z dobrą szkołą, z polskimi lekturami w polskiej szkole

To dobry moment, żeby zaprosić wszystkich państwa na kolejną edycję Narodowego Czytania. Oczywiście będzie także w obecnym Pałacu Prezydenckim. Tak! Jeśli będzie trzeba czytać polskie lektury, to będzie to robił także prezydent Polski

Karol Nawrocki o CPK

Karol Nawrocki poruszył także kwestię CPK: "Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych. O tym już wspominałem, ale o CPK wspominać będę regularnie". Dodał:

Jutro złożę projekt ustawy, abyśmy wrócili do tradycyjnego kształtu CPK i znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady

Karol Nawrocki o "powrocie do praworządności"

Dalej kontynuował: "Polska musi wrócić na drogę praworządności. Dzisiaj nie jest na drodze praworządności. Ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy (...) W ostatnim czasie tak regularnie łamano polską Konstytucję, że my jako klasa polityczna musimy zacząć działać nad rozwiązaniami tej, która będzie gotowa do przyjęcia w roku 2030".

