Ustępujący prezydent Andrzej Duda podsumował dziesięć lat swojej kadencji. Jak przyznał, wystawia sobie ocenę bardzo dobrą – "piątkę" w szkolnej skali. Jego zdaniem, był to czas wypełniony odpowiedzialnością, wieloma wyzwaniami, ale też sukcesami. Choć nie brakuje decyzji, które wywołały kontrowersje, prezydent nie ma – jak sam mówi – poczucia porażki.

Andrzej Duda podczas rozmowy z Polsatem szczególnie podkreślił wysokie noty zaufania społecznego, które towarzyszyły mu przez większość kadencji, oraz fakt, że jego kandydat – Karol Nawrocki – wygrał wybory prezydenckie. Za jeden z najtrudniejszych momentów uznał konieczność zawetowania ustaw sądowych, co – jak powiedział – wymagało odwagi i wewnętrznego przekonania. Zaznaczył też, że nie wszystko udało się zrealizować, dlatego nie wystawia sobie "szóstki".

Redaktor Polsatu zapytał prezydenta, jakie jest jego największe rozczarowanie i porażka podczas 10-letnich rządów.

Ja nie mam poczucia jakiejkolwiek porażki. Ja uważam, że to było bardzo udane 10 lat. Jestem usatysfakcjonowany

Ja nie mam poczucia jakiejkolwiek porażki. Ja uważam, że to było bardzo udane 10 lat. Jestem usatysfakcjonowany

Jaką ocenę wystawiłby sobie prezydent za te 10 lat w skali 1-6.