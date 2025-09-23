Karol Nawrocki w Nowym Jorku: wystąpienie w ONZ i wieczór w luksusowej restauracji

Karol Nawrocki wraz z małżonką Marty Nawrocką przebywają w Stanach Zjednoczonych w dniach 21–24 września 2025 r.. Głównym celem wizyty jest udział prezydenta w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad ONZ para prezydencka odwiedzi Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (Pensylwania), znane również jako „Amerykańska Częstochowa”.

Nawroccy wybrali się na romantyczną kolację do luksusowej restauracji na Manhattanie

Między oficjalnymi zobowiązaniami Karol Nawrocki znalazł chwilę oddechu. W poniedziałek wieczorem para prezydencka spędziła czas w eleganckiej włoskiej restauracji Il Monello na Manhattanie. Towarzyszyli im m.in. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz i Sekretarz Stanu Wojciech Kolarski.

Marta Nawrocka wcześniej spędziła dzień z członkiniami Klubu Beyond w restauracji „Pierożek” na Brooklynie. Po spotkaniu wróciła do hotelu, przebrała się w czarną sukienkę i dołączyła do męża. Do Il Monello również przybyła pieszo.

Marta Nawrocka spotkała się z Polkami z klubu Beyond

Pierwsza dama Marta Nawrocka miała zaplanowaną część programu niezależnie od męża. Była obecna na spotkaniu w klubie Beyond, który skupia Polki działające społecznie i biznesowo. Spotkanie miało miejsce na Brooklynie, w restauracji „Pierożek”. Po południu Marta Nawrocka wróciła do hotelu, przebrała się i udała się w stronę Il Monello, gdzie wieczorem spotkała się z Karolem Nawrockim.

Nawroccy na przyjęciu powitalnym Donalda Trumpa

Rankiem prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez Sekretarza Generalnego ONZ. Następnie rozpocznie się debata generalna ONZ, podczas której wygłosi swoje wystąpienie o godzinie około 17 czasu lokalnego.

Po południu prezydenta RP czeka spotkanie z przedstawicielami amerykańskich firm zrzeszonych w BCIU. Wieczorem para prezydencka weźmie udział w przyjęciu powitalnym organizowanym przez prezydenta USA Donald Trumpa i pierwszą damę USA. W mediach Marta Nawrocka zdążyła zachwycić stylizacją podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

