Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP, na co dzień wiedzie życie rodzinne z dala od politycznego zgiełku w jednym z gdańskich bloków. Wnętrze jego mieszkania odzwierciedla zamiłowanie do prostoty i nowoczesnych rozwiązań – dominują jasne kolory, minimalistyczne meble i funkcjonalne wykończenia.

Tak mieszkają Karol Nawrocki z rodziną

Rodzina Karola Nawrockiego mieszka w Gdańsku – mieście, z którym kandydat na prezydenta związany jest od urodzenia. To tutaj się wychował, uczęszczał do szkoły, studiował i poznał swoją żonę. Nie dziwi więc fakt, że właśnie Gdańsk stał się miejscem, gdzie wraz z rodziną prowadzi swoje życie prywatne. Choć Karol Nawrocki rzadko dzieli się szczegółami życia rodzinnego w mediach społecznościowych, to jednak na jego profilu na Instagramie można znaleźć kilka zdjęć przedstawiających wnętrze jego trzypokojowego mieszkania w bloku.

Wnętrza mieszkania charakteryzują się minimalistycznym, ale bardzo przytulnym wystrojem. Dominują jasne barwy – biel, szarości i czerń – zgodne z obecnymi trendami wnętrzarskimi. Kuchnia została urządzona w nowoczesnym stylu – uwagę przyciągają białe meble na wysoki połysk oraz starannie dobrane wykończenia. Całość tworzy elegancką i spójną przestrzeń.

Nasz dom jako miejsce to trzypokojowe mieszkanie w bloku. Dobrze się tu czujemy. Dom rozumiany jako nasza wspólnota jest czymś najcenniejszym, co zbudowaliśmy opowiadała żona Nawrockiego w tygodniku ''Sieci''.

Rodzina Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP w wyborach 2025, jest mężem Marty Nawrockiej. Para wspólnie wychowuje troje dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę. Najstarszy syn, Daniel, jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i interesuje się polityką. W 2024 roku kandydował w wyborach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie uzyskał mandatu. ​

Marta Nawrocka pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zajmuje się kontrolą przemysłu naftowego i spirytusowego oraz walką z nielegalnym hazardem. Rodzina Nawrockich mieszka w Gdańsku, skąd pochodzi Karol Nawrocki. W kampanii wyborczej kandydat często podkreśla znaczenie rodziny i wartości chrześcijańskich.

Kim jest kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki to polski historyk, urodzony w Gdańsku. Jest absolwentem historii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2013 roku obronił doktorat poświęcony opozycji antykomunistycznej w PRL. W latach 2017–2021 pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2021 roku jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej (IPN).

W listopadzie 2024 roku Nawrocki został ogłoszony kandydatem na prezydenta RP w wyborach 2025 jako "kandydat obywatelski" z poparciem Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W kampanii wyborczej Nawrocki podkreśla znaczenie wartości patriotycznych, chrześcijańskich oraz suwerenności Polski.

