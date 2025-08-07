Po uroczystym zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski, które miało miejsce 6 sierpnia 2025 r., jego rodzina przeniosła się do nowej oficjalnej rezydencji głowy państwa — historycznego Belwederu. Wraz z prezydentem wprowadziła się jego żona Marta Nawrocka oraz ich córka, Kasia Nawrocka. Apartament, do którego wprowadziła się rodzina prezydencka, został przygotowany jeszcze za czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego.

Kasia Nawrocka skradła show podczas inauguracji ojca

Kasia Nawrocka, siedmioletnia córka Karola Nawrockiego, już wcześniej pojawiła się w przestrzeni publicznej — wystąpiła w kampanii wyborczej swojego ojca, czym wzbudziła ogromną sympatię wyborców. Jednak to podczas inauguracji prezydentury Nawrockiego dziewczynka po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi. Kasia Nawrocka skradła show kiedy pod Pałacem Prezydenckim powitał ją Andrzej Duda. Chociaż nie uczestniczyła w początkowych punktach oficjalnego programu, pojawiła się przy Pałacu Prezydenckim, gdzie doszło do wymownej sceny. Andrzej Duda, żegnający się z urzędem prezydenta, ucałował dłoń małej Kasi. Dziewczynka, zaskoczona gestem, odruchowo cofnęła rękę i wtuliła się w matkę. Ta naturalna reakcja zachwyciła wszystkich, a zdjęcia i nagrania z małą Kasią obiegły media.

Dziecięca radość w Belwederze, córka prezydenta skradła show

Jak informuje Fakt Karol Nawrocki dzień po zaprzysiężeniu zamieszkał z rodziną w Belwederze. Dziennik opublikował zdjęcia przedstawiające Kasię Nawrocką jeżdżącą hulajnogą po dziedzińcu Belwederu. Dziewczynka miała na sobie wygodny strój i różowy kask z motywem ukochanych piesków. Widok siedmioletniej córki prezydenta, beztrosko poruszającej się na hulajnodze pośród murów historycznej rezydencji, był niecodzienny i wyjątkowy. Zamiast sztywnego protokołu – dziecięca swoboda i radość.

Symboliczna przeprowadzka do Belwederu i nowy rozdział życia

Przeprowadzka do Belwederu to nie tylko zmiana miejsca zamieszkania dla prezydenta Karola Nawrockiego, ale także istotny moment w życiu całej jego rodziny. Nowy dom, nowe obowiązki, ale też nowe emocje i doświadczenia. Siedmioletnia Kasia Nawrocka już teraz odnajduje się w tej rzeczywistości na swój sposób czyli z dziecięcą swobodą i uśmiechem. Rodzina Nawrockich rozpoczęła życie w Belwederze od pierwszej wspólnej nocy po zaprzysiężeniu.

Super Express informuje, że dzień po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, w Belwederze odwiedzili go teściowie, którzy zwiedzali historyczny pałac.

