6 sierpnia 2025 roku w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski. W wydarzeniu wziął udział jego pasierb, 22-letni Daniel Nawrocki – dziennikarz i najstarszy syn pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Daniel Nawrocki zasiadł w sali plenarnej za rodzicami, a następnie wszedł z nimi do Pałacu Prezydenckiego. Choć uwaga kamer skupiała się głównie na nowej pierwszej damie oraz prezydencie, obecność Daniela Nawrockiego nie uszła uwadze opinii publicznej. Szczególnie że dzień po uroczystości, syn Marty Nawrockiej postanowił sam zabrać głos w mediach społecznościowych.

Wideo z ceremonii prezydenckiej poruszyło internautów

Dzień po zaprzysiężeniu ojca Daniel Nawrocki opublikował na swoim profilu na Instagramie wideo zmontowane z najważniejszych momentów tego historycznego wydarzenia. Nagranie zawierało zarówno ujęcia z sali plenarnej, jak i emocjonalne chwile z wejścia do Pałacu Prezydenckiego. Pod wyjątkowymi kadrami z uroczystości Daniel Nawrocki opublikował wymowne hasło, które wcześniej głosił Karol Nawrocki.

Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! napisał Daniel Nawrocki.

Poruszenie pod nagraniem opublikowanym przez Daniela Nawrockiego

Post Daniela Nawrockiego został natychmiast zasypany komentarzami. Na jego profilu w mediach społecznościowych dominowały pozytywne opinie, a internauci wyrażali zachwyt nad rodziną prezydencką Nawrockich oraz dumę z patriotycznej postawy młodego dziennikarza. W komentarzach można przeczytać między innymi:

Rodzina to siła! Wczorajszy dzień był przepełniony dumą i wzruszeniem! Wszystkiego dobrego!

Wspaniała Rodzina! Danielu, jesteś dumą rodziców! Gratuluję Ojcu, wierzyłam, że będzie Naszym Prezydentem!

Piękni jesteście! zachwycają się internauci.

Nagranie opublikowane przez Daniela Nawrockiego znajdziecie poniżej.

Daniel Nawrocki rusza z autorskim programem w telewizji

Oprócz aktywności w mediach społecznościowych, Daniel Nawrocki rozpoczyna również nowy rozdział w swoim życiu zawodowym. Wiadomo już, że wkrótce syn Karola Nawrockiego rusza z własnym programem telewizyjnym. Młody dziennikarz, znany dotąd głównie z relacji rodzinnych i aktywności medialnej, staje przed nowym wyzwaniem zawodowym. "Nawrocki w Polsce" to tytuł produkcji syna prezydenta. Program będzie nadawany na antenie stacji wPolsce24. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany już w najbliższą niedzielę.

