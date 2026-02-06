Schroniska to placówki, które oficjalnie mają zapewniać schronienie bezdomnym zwierzętom. Niestety, jak zdążyliśmy się już przekonać, niektóre z nich w praktyce stają się miejscami cierpienia i zaniedbań. Zamiast bezpieczeństwa i opieki, zwierzęta trafiają do miejsc, gdzie dominuje obojętność, a nawet okrucieństwo. To zjawisko zyskało nazwę "patoschroniska" i coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. Zabranie głosu w tej sprawie przez Karola Nawrockiego udostępniła Doda, choć na samym przekazaniu filmu z przemowy nie poprzestała i zamieściła też swój wpis.

Karol Nawrocki wystosował apel po spotkaniu z Dodą

Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym otwarcie mówi o problemie patoschronisk. Zaczął od wspomnienia o spotkaniu w tej sprawie z Krzysztofem Stanowskim, Łukaszem Litewką oraz Dodą, główną inicjatorką nagłośnienia problemu w mediach i społeczeństwie w ostatnim czasie. W dalszej części podzielił się wyważonym, a jednocześnie przejmującym przemówieniem o schroniskach, które nie spełniają swojej roli tak, jak powinny.

Patoschroniska to krzywda zwierząt. Nie można dłużej na to pozwalać (...) Potrzebna jest realna kontrola i działanie. Dlatego, obok inicjatyw prawnych, zadbajmy o schroniska. Bo jeśli ktoś chce zaopiekować się zwierzęciem, chce pomóc, to nie można mu zamykać drzwi przed nosem. powiedział Karol Nawrocki

W kolejnych zdaniach wystosował jasny apel do społeczeństwa.

Jasno apeluję: otwórzmy schroniska. To miejsce ma być bezpiecznym azylem, gdzie zwierzęta spokojnie poczekają na lepsze życie u ludzi, którzy dadzą im prawdziwy dom. To, jak traktujemy zwierzęta, świadczy przecież o nas, o ludziach. Pomóżmy im. To nasze wspólne zadanie. podsumował prezydent

Tak Doda zareagowała na przemówienie Karola Nawrockiego

Po publikacji nagrania przez Karola Nawrockiego, Doda niemal natychmiast zareagowała. W relacji na Instagramie udostępniła wideo prezydenta i dodała własny komentarz:

Od tej chwili każde schronisko, które będzie zamykać drzwi przed wolontariuszami oraz ludźmi zdolnymi do adopcji, nie będzie działać wbrew tylko im! przekazała piosenkarka

Jej emocjonalna wypowiedź szybko zdobyła popularność i zaczęła być szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Warto zaznaczyć, że taka reakcja artystki to wyraz jej konsekwentnego od kilku tygodni działania w walce o zwierzęta. 3 lutego w tej samej sprawie wypowiedziała się w programie TVP, wywołując niemniejsze poruszenie w mediach.

