Niedługo po premierowym odcinku 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" Karolina Pisarek wyznała, że cierpi na mocne bóle głowy. Migreny stały się nie do wytrzymania, a Karolina Pisarek trafiła do szpitala, gdzie przeszła m. in. tomografię głowy: Pojawiło się podejrzenie guza, jesteśmy wszyscy w szoku i czekamy na dalsze badania - powiedziała Małgorzata Leitner w rozmowie z Cozatydzien. tvn.pl. Co się dzieje ze zdrowiem Karoliny Pisarek? "Taniec z Gwiazdami 13": Karolina Pisarek trafiła do szpitala. Co się dzieje? Karolina Pisarek skarżyła się na bóle głowy, które stawały się nie do zniesienia. Nie pomagały jej również leki przepisane od lekarzy. Ostatecznie trafiła do szpitala. Małgorzata Leitner udzieliła komentarza na temat zdrowia Karoliny Pisarek w rozmowie z Cozatydzien.pl: Pojawiło się podejrzenie guza, jesteśmy wszyscy w szoku i czekamy na dalsze badania. Przez ostatnie 5 dni nasilał się ból głowy, Karolina była na bardzo silnych lekach przeciwbólowych, takich, które może przepisać tylko lekarz, i nie pomagało. Czekamy na dalsze wyniki badań. Bardzo się martwimy - podsumowała. W ostatnim czasie życie Karoliny Pisarek obracało się wokół przygotowań do "Tańca z Gwiazdami". Modelka wspólnie ze swoim tanecznym partnerem, Michałem Bartkiewiczem każdy dzień spędza na sali treningowej, szykując się do kolejnych odcinków. Dzisiejszy poranek jednak nie należał do najłatwiejszych. Modelka wyznała, że cierpi na mocne bóle głowy: To już szósty dzień, kiedy budzę się z ogromnym bólem głowy. Nie wiem czym spowodowana jest migrena, bo nigdy wcześniej nie miałam takich stanów. Codziennie wspomagam się mocnymi środkami przeciwbólowymi, z nadzieją, że przejdzie, ale dziś ból jest tak mocny, że jadę do lekarza. Zobacz także: "Taniec z...