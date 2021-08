Kamila Kamińska już nie jest długowłosą brunetką. W blondzie jest nie do poznania!

Michał Meyer i Kamila Kamińska w „Zakochani po uszy” wcielili się w rolę szczęśliwej pary, której drogi się rozeszły. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że serialową fabułę wcielili w prywatne życie i to ze szczęśliwym zakończeniem! Kiedy w mediach społecznościowych uwielbianych aktorów pojawiło się ich wspólne zdjęcie opatrzone wymownymi hasztagami i emotikonami, fani nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Gwiazdy TVN właśnie potwierdziły swój związek? Zobacz także: Julia Wieniawa w czułych objęciach z Nikodemem Rozbickim! Fani patrzą tylko na jeden szczegół Michał Meyer i Kamila Kamińska są razem? Pokazali czułe zdjęcie Wiele wskazuje na to, że światło dzienne ujrzał właśnie kolejny, gwiazdorski związek. Michał Meyer i Kamila Kamińska są parą? Choć w fikcyjnym życiu tej dwójce nie było ze sobą po drodze, prywatnie aktorzy są w bliskiej relacji, a zdjęcie, które właśnie opublikowali w mediach społecznościowych to dla niektórych fanów wyraźny znak - są zakochani po uszy. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Kamila Kamińska 🌲 (@kamkaminska_official) Kot, wygodna kanapa, uśmiechnięta Kamila Kamińska i leżący na niej z równie wielkim uśmiechem Michał Meyer, a do tego wszystkiego hashtag #dom, czy aktorzy mają nam coś do powiedzenia? - Piękna para! - Jesteście parą? - Jak słodko! - komentowali zachwyceni fani. Gwiazdy jednak wciąż jednoznacznie nie potwierdziły domysłów fanów, a jedyne co robią, to zostawiają emotikonki czerwonych serc...