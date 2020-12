Michał Meyer i Kamila Kamińska w „Zakochani po uszy” wcielili się w rolę szczęśliwej pary, której drogi się rozeszły. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że serialową fabułę wcielili w prywatne życie i to ze szczęśliwym zakończeniem! Kiedy w mediach społecznościowych uwielbianych aktorów pojawiło się ich wspólne zdjęcie opatrzone wymownymi hasztagami i emotikonami, fani nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Gwiazdy TVN właśnie potwierdziły swój związek?

Zobacz także: Julia Wieniawa w czułych objęciach z Nikodemem Rozbickim! Fani patrzą tylko na jeden szczegół

Michał Meyer i Kamila Kamińska są razem? Pokazali czułe zdjęcie

Wiele wskazuje na to, że światło dzienne ujrzał właśnie kolejny, gwiazdorski związek. Michał Meyer i Kamila Kamińska są parą? Choć w fikcyjnym życiu tej dwójce nie było ze sobą po drodze, prywatnie aktorzy są w bliskiej relacji, a zdjęcie, które właśnie opublikowali w mediach społecznościowych to dla niektórych fanów wyraźny znak - są zakochani po uszy.

Kot, wygodna kanapa, uśmiechnięta Kamila Kamińska i leżący na niej z równie wielkim uśmiechem Michał Meyer, a do tego wszystkiego hashtag #dom, czy aktorzy mają nam coś do powiedzenia?

- Piękna para!

- Jesteście parą?

- Jak słodko! - komentowali zachwyceni fani.

Gwiazdy jednak wciąż jednoznacznie nie potwierdziły domysłów fanów, a jedyne co robią, to zostawiają emotikonki czerwonych serc pod wspólnymi zdjęciami. Internauci nie kryją się ze swoją ciekawością i domagają się odpowiedzi. Niektórzy snują też domysły, że zdjęcie to jedynie promocja serialu, choć inni zwracają uwagę, że przecież w serialu nie ma kota! Pojawiły się również głosy, że wspólna fotografia to fotomontaż.

- Jakaś kampania promocyjna serialu pewnie

- Trochę nieudany Photoshop... Widać że twarz Michała Mayera naklejona

- To zdjęcie jest chyba z realu bo w serialu nie było kota i takiej sofy

Cóż, jak widać Michał Meyer i Kamila Kamińska lubią droczyć się z fanami. Baczni obserwatorzy tej dwójki zwrócili jednak uwagę, że na relacjach aktorów zamieszczanych na Instagramie doskonale widać ich bliską relację! Jaka jest prawda? Zniecierpliwieni internauci już składają pierwsze gratulacje.

Instagram

To nie pierwsze ich wspólne zdjęcie w prywatnym albumie. Ostatnio aktorka opublikowała fotografię, pod którą znalazły się serduszka nie tylko w opisie, ale i w komentarzu zostawionym przez Michała Meyera.