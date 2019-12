Kamil Sipowicz ma nową partnerkę: "Można kochać dwie osoby"

Kamil Sipowicz ma nową partnerkę. Po śmierci Kory (zmarła 28 lipca 2018 roku w Bliżowie na Roztoczu, miała 67 lat) niezwykle trudno mu było wrócić do normalnego życia - był w związku z Korą przed kilkadziesiąt lat. Ostatnie ich wspólne lata były walką z chorobą i nie należały do najłatwiejszych. Kora chorowała na nowotwór jajnika.

Kim jest nowa partnerka Kamila Sipowicza?

Kamil Sipowicz kilka dni temu był gościem internetowego programu Moniki Jaruzelskiej "Towarzyszka Panienka”. W programie zaznaczył, że życie bez Kory jest nadal ciężkie i myśli o niej codziennie. Monika Jaruzelska przed programem znalazła jednak informację na Facebooku, jakoby status Sipowicza na Facebooku zmienił się na "W związku". Jaruzelska postanowiła o to zapytać:

Może tak, ale nie chciałbym o tym mówić. Chciałbym żeby to zostało moją prywatnością - odpowiedział tajemniczo Kamil Sipowicz.

Kamil Sipowicz dodał również:

Można kochać dwie osoby. Podejrzewam, że miłość jest niepodzielna. „Miłość zaczyna się od miłości” - tak jak Kora powiedziała i można kochać wiele osób. Wielu ludzi tego doświadcza. Jeżeli jedna osoba cię kochała i np. nie żyje, i jeżeli cię naprawdę kochała, to chciałaby, żebyś ty był szczęśliwy, a najwięcej szczęścia daje miłość. Myślę, że Kora by chciała, żebym był z kimś w związku i żebym kogoś kochał. Tak samo byłoby odwrotnie. Gdybym ja zmarł, chciałbym, żeby Kora była w szczęśliwym związku. Samotność nie jest dobra - powiedział Sipowicz.

Kamil Sipowicz nie zdradził jednak, kim jest jego nowa miłość. Postanowił zachować to w swojej sferze prywatnej.

Nieoficjalnie, jak podał wcześniej "Super Express", nowa partnerka Kamila Sipowicza to Sylwia - "jest po trzydziestce i była fanką Kory. Z Kamilem znali się jeszcze za jej życia. Ostatnio jednak zbliżyli się do siebie" - czytamy w tabloidzie. Sipowicz nie odniósł się jednak do tych plotek w programie Jaruzelskiej.

Kora i Kamil Sipowicz tworzyli piękny, choć trudny związek.

East News

Kora zmarła w wieku 67 lat. Chorowała na nowotwór jajnika.