Olga Jackowska, znana jako Kora, zmarła 28 lipca 2018 roku po długiej walce z nowotworem. Jej śmierć wstrząsnęła bliskimi artystki, jej fanami, a także innymi twórcami, którzy do tej pory dbają, by o niej nie zapomniano. Właśnie dlatego powstał neon z napisem "Miłość to wieczna tęsknota", który zawisł na warszawskim domu Kory, na Bielanach. Kolejnym miejscem upamiętniającym artystkę jest mural z jej twarz przy Nowym Świecie. Niestety, właśnie został zniszczony!

Twarz Kory na muralu została pomazana

Mural ku pamięci Kory powstał kilka miesięcy temu w Warszawie przy ul. Nowy Świat 18/20. Można go podziwiać na tyłach Pałacu Branickich, a jego autorem jest Bruno Althamer. Portret Kory jest wyjątkowy, został bowiem stworzony na murze, przy którym rośnie kasztanowiec, więc praca zmieniała się wraz z porami roku, a liście lub gałęzie tworzą oprawę twarzy artystki. Mogło się wydawać, że mural Kory nie zainteresuje wandali, ale stało się jednak inaczej. Praca została właśnie zniszczona! Zobaczcie skandaliczne zdjęcia:

Niestety, nie wiadomo, kto jest sprawcą.

