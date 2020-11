"Hotel Paradise 2": Jakie są relacje Ani i Ivana po programie? Uczestniczka podsumowuje swój pobyt w show

Anna Matyasek podsumowała swój udział w "Hotelu Paradise 2". Ostatecznie udało jej się dojść aż do finałowego tygodnia, w którym zostało wyłonionych jedynie pięć par. O finał grała u boku Adama Bilewicza, ale tych dwoje połączył jedynie przypadek, ponieważ serce Ani należało do Ivana Yevtushenki, który odpadł kilka odcinków wcześniej.

Uczestniczka postanowiła podsumować swój pobyt w programie w sieci. Czy żałuje swojej przy końcu dość burzliwej relacji z Ivanem? Czy utrzymują wciąż kontakt? Po odejściu Ani na komentarz zebrał się również sam Ivan. Co napisał, po tym jak zobaczył co działo się z Anią po jego odejściu? Zobaczcie.

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Jeden zły ruch wyeliminował tę parę z programu! A byli typowani do finału

Ania podsumowuje pobyt w "Hotelu Paradise 2"

Finał drugiej edycji "Hotelu Paradise 2" zbliża się wielkimi krokami. Już w przyszłym tygodniu dowiemy się, kto wygra ten emocjonujący program pełen intryg i uczuć. Anna Matyasek przez długi czas była faworytką, jednak decyzją uczestników, wraz z ówczesnym programowym partnerem, Adamem Bilewiczem, musiała opuścić hotel. Po ich odejściu w grze pozostawały tylko cztery pary.

Anna Matyasek od początku programu sparowała się z Ivanem Yevtushenko i niewątpliwie byli najmocniejszym duetem w sezonie. Gdyby nie immunitety wygrywane przez uczestników, które dawały im możliwość decydowania, ta para byłaby nie do zniszczenia. Małe zawirowania i zazdrości pojawiły się dopiero po dołączeniu Aty. Ivan na krótką chwilę stracił głowę dla nowej uczestniczki. Ostatecznie to właśnie Ata wyeliminowała go z dalszej gry.

Ani udało utrzymać się jeszcze przed kilka kolejnych "rajskich rozdań". Dotarła aż do finałowego tygodnia w duecie z Adamem, jednak w tym momencie jej przygoda w programie dobiegła końca. Uczestniczka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami w sieci:

Przyszedł i czas na mnie. 💁🏼‍♀️ Dzisiejszy dzień był moim ostatnim w Hotelu Paradise. 🦋 No ale cóż... Jestem mimo to bardzo szczęśliwa, że udało mi się przetrwać tyle czasu w programie i odpadłam przy samym końcu, w tygodniu finałowym. 🤩Dla mnie to ogromny sukces❗️ Niesamowita przygoda. I Cieszę się niezmiernie, że miałam możliwość to przeżyć, bo taka szansa w życiu pojawia się naprawdę rzadko... ❤️, a ja byłam bliska zrezygnowaniu. Nie żałuje. Poznałam świetnych ludzi. Poznałam bardziej siebie. Czegoś się nauczyłam. Nigdy nie bójmy się marzyć, nie bójmy się tego co inni pomyślą, nie bójmy się iść do przodu za marzeniami.

Odejście Ani z programu skomentował także Ivan Yevtushenko. Przekazał programowej partnerce dużo budujących słów:

Brawo @anna_hotelparadise2 Walczyłaś naprawdę bardzo dzielnie, szanuję💪🏽Jesteś bardzo dobrym człowiekiem bardzo się cieszę że Ciebie poznałem 🙌🏽 Nie smuć się bo naprawdę bardzo daleko zaszłaś🔥💪🏽 Myślę że gdybym nie odpadł to byśmy dali radę😉 Twoja przygoda dopiero się zaczyna😉

Jedno jest pewne, wiele relacji, które rozpoczęły się w "Hotelu Paradise" zostanie z uczestnikami na wiele lat!

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": To było szokujące "rajskie rozdanie"! Odpadł mocny faworyt! Co teraz?

Ania z "Hotelu Paradise" podsumowuje swój udział w programie. Przyznała, że była bardzo blisko od rezygnacji ze zgłoszenia się do programu. Dziś niczego nie żałuje i jest szczęśliwa.

Mat. promocyjne

Ivan również skomentował odejście Ani. Nie żałował uczestniczce wielu ciepłych słów! To była naprawdę zgrana para, mimo tego, że nie udało im się wspólnie dążyć do finału do samego końca!