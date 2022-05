Paulina Pszech z "Top Model" chwali się luksusową komunią córki! [ZDJĘCIA]

Finał 10. edycji "Top Model" zbliża się wielkimi krokami, a jedną z najbardziej charakterystycznych oraz zapamiętanych przez widzów uczestniczek, tym razem, okazała się Olga Król. Młoda dziewczyna, która wzbudzała masę kontrowersji i już pożegnała się z programem, może pochwalić się sporym zainteresowaniem, a jej profil na Instagramie obserwuje aż 20 tysięcy internautów. Co więcej, niektórych z nich ponownie zaskoczyła, bo przeszła kolejną metamorfozę. Olga Król pokazała się w długich włosach! Olga Król z "Top Model" pochwaliła się metamorfozą. Ma długie włosy! Szokująca metamorfoza Olgi w 10. edycji "Top Model" odbiła się szerokim echem. Kiedy w jednym z odcinków programu, eksperci postanowili ściąć jej długie włosy, wywołując u aspirującej modelki łzy, widzowie nie kryli swojego zdziwienia, a niektórzy stwierdzili nawet, że dziewczyna została "oszpecona". Tymczasem uczestniczka, która zaliczyła kłótnię z Michałem Pirógiem , a także wywołała złość internautów po tym jak ośmieszyła Kacpra i doprowadziła go do łez , zaskoczyła nas nowym wyglądem. Olga Król właśnie pokazała się w długich włosach, upiętych w piękny kucyk! Dziś po raz kolejny byłam modelką włosową, mam na myśli to, że dziś po raz kolejny pożyczyłam dziewczynom z grupy fryzjerskiej swoich włosów do stylizacji. No i muszę powiedzieć, że po raz kolejny jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Przecież to jest niebo a ziemia - mówiła na zamieszczonym InstaStory. Zobacz także: "Top Model": Ola pokazała zdjęcia z ostatniej sesji z show. Fani: "lepsze niż z panelu" Jak się okazuje, choć tym razem Olga Król mogła pocieszyć się długimi włosami tylko przez...