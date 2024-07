Kamil Durczok nie stawił się na kolejnej rozprawie w sądzie. Okazuje się, że powodem nieobecności dziennikarza jest jego stan zdrowia. Durczok przebywa obecnie w szpitalu.

Reklama

Kamil Durczok trafił do szpitala

O sprawie poinformował "Fakt", powołując się na słowa żony dziennikarza - Marianny Dufek-Durczok:

Mąż faktycznie wczoraj trafił do szpitala w Jaworznie, który mieści się przy ulicy Chełmońskiego 28. W związku z rozprawą, w której chciał uczestniczyć wyszedł na własne żądanie. Niestety dziś rano znalazł się w nim ponownie. Jeśli chodzi o przyczynę bardzo proszę o uszanowanie prywatności i intymności.

Dziś na rozprawie w sądzie stawiła się Omena Mensah, która została wezwana na świadka w głośnej sprawie Kamila Durczoka. Dziennikarz walczy o dobre imię z tygodnikiem "Wprost", który opublikował informacje o tym, jakoby Durczok miał się dopuścić molestowania i mobbingu w pracy. Po odejściu z telewizji TVN, dziennikarz zrobił sobie przerwę od pracy w mediach, ale niedawno napisał felieton w "Dzienniku Zachodnim". Wszystko wskazuje jednak na to, że na powrót dziennikarza do pracy będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Życzymy zdrowia i trzymamy kciuki za powrót do dobrej formy!

Kamil Durczok na rozprawie przeciwko "Wprost"

Zobacz także