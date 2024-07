Kamil Durczok w filmie i to z Bollywood? Pisaliśmy już, że Marta Żmuda-Trzebiatowska zagrała w bollywoodzkim filmie Bangistan. Film kręcono w Krakowie w zeszłym roku z całą plejadą polskich gwiazd. Ale czy wiedzieliście, że Kamil Durczok też dał się namówić na bollywoodzką przygodę?

Kogo zagrał Kamil? Wcielił się w rolę, która najbardziej mu odpowiadała, czyli dziennikarza newsowego. Durczok czystą angielszczyzną przekazuje newsy.

Mamy dla Was fragment z Kamilem Durczokiem z filmu Bangistan.

I jeszcze jedna perełka z "Bangistanu" - tym razem wyjątkowy biały kruk! Wszakże Kamila Durczoka w telewizji można już teraz tylko zobaczyć w filmie z Bollywood ;). BTW uwaga, SPOILER! Posted by Q-Blog on 4 listopada 2015

A kogo jeszcze można zobaczyć w filmie oprócz Marty Żmudy-Trzebiatowskiej w bikini?

W roli handlarza bronią Cezary Pazura!

Cezary Pazura w filmie Bangistan

No dobra, czas na rolę życia Cezary Pazura - profil oficjalny :)

Posted by Q-Blog on 3 listopada 2015