Ostatnio Kamil Durczok nie miał powodów do narzekania. Układało mu się zarówno w sferze zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Nie ukrywał, że jest szczęśliwy u boku 28-letniej Julii, znanej w sieci jako Fabjulus. Co ciekawe, para razem pracuje w serwisie Durczoka - Julia pełni bowiem funkcję zastępcy redaktora naczelnego, czyli swojego partnera. Teraz wiele wskazuje jednak na to, że sielanka już się skończyła...

Kamil Durczok rozstał się z Julią Oleś?

Kamil Durczok opublikował niedawno niepokojący i tajemniczy wpis na Instagramie. Dziennikarz napisał:

Znam kogoś, kto wrzuca tutaj fotograficzne dowody swojego znakomitego samopoczucie. I jeszcze lepszej samooceny. Nie wierzcie kłamcom. Oto prawdziwy obraz tego co czuję, kiedy przekonuję się, jak bardzo byłem naiwny. #lesson #naiv #onlyfuture

Niby nic, a jednak! Fani natychmiast zaczęli podejrzewać, że słowa Kamila Durczoka odnoszą się do jego partnerki. A właściwie już byłej partnerki.

Panie Kamilu czy Pan sie rozstal z Julia??? :( Jeśli post ma oznaczać, ze Kamil Durczok free again, to fanki mogą przestać płakać po Hugh Grancie i Georgu Clooneyu ;) a nieco poważniej to wszystko się poukłada, niezależnie, co by miało być przyczyną, a co skutkiem... ściski!! przykre to bardzo....ale naprawdę wierzył Pan w szczerość jej intencji??? bo w komentarzach (fakt że na plotkarskich stronach) nie było praktycznie żadnej pozytywnej opinii na temat tej Pani - piszą fani dziennikarza w komentarzach.

Kamil Durczok nie odniósł się do komentarzy, jednak... usunął ze swojego profilu zdjęcia z Julią. Sama Fabjulus również nie komentuje sytuacji, ale - jak wiadomo - przebywa obecnie w Londynie.

Jak myślicie, czy Kamil Durczok i Julia Oleś faktycznie się rozstali?

Kamil i Julia rok temu zadebiutowali razem na salonach

Wydawało się, że para bardzo do siebie pasuje

Julia chętnie towarzyszyła Kamilowi w publicznych wystąpieniach

