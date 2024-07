Koniec roku zbliża się nieubłaganie, a wiadomości o ciążach i porodach utrzymują niezmienny trend. Teraz do grona przyszłych mam dołączyła Kaja Śródka. Była dziewczyna Borysa Szyca, która na co dzień zajmuje się projektowaniem ubrań w firmie The Frock, spodziewa się dziecka. Magazyn "Party" dowiedział się, że celebrytka jest obecnie w piątym miesiącu ciąży, a ojcem pociechy jest Patryk Mikiciuk, dziennikarz TVN Turbo.

- Kaja ma silne przeczucie, że będzie to chłopak - tajemniczo zdradza znajoma Śródki.

Podobno para nie przygotowuje jeszcze pokoju dla dziecka. Zajmą się tym dopiero w kwietniu, bo na wtedy planowany jest poród. Z okazji macierzyństwa Śródka ma w planach zaprojektowanie kolekcji ubrań dla dzieci, które być może zostaną docenione za granicą tak samo jak jej fraki. Przypomnijmy: Rosja pod wrażeniem Śródki

- To nie jest wykluczone. Dziecko Kai na pewno będzie fashionistą, więc mama będzie musiała zaprojektować kolekcję dla maluchów - mówi znajoma Kai.

Kai i Patrykowi gratulujemy. Ciekawe tylko, co na to Borys i jego nowa dziewczyna? Zobacz: Tak wygląda nowa dziewczyna Szyca

