Renata Kaczoruk ma swój sposób na to, by zwrócić uwagę na ważne sprawy. Kaczoruk postanowiła wyeksponować najpierw swoją pupę jak Kim Kardashian i dać takie zdjęcie na Instagram, a potem pozować ze zbliżeniem na swój biust. Powód? Chce w ten sposób zachęcić ludzi do zwrócenia uwagi na politykę! Zobacz seksowne zdjęcia Renaty.

Renata Kaczoruk na kolejnym zdjęciu pokazuje zbliżenie na piersi i pozuje z zamkniętymi oczami. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na sprawy polityczne. Napisała obok zdjęcia o co jej chodzi.

Poniedziałeczek 12 września. Czemuby nie dziś. Czas wybudzic sie ze snu. Nie Interesujesz sie polityka? ????????????A ona właśnie dobiera sie do Twoich skarpetek???????? #NiezaleznoscSadowstoiNastrazyTwojejWolnosci???????????????? #OtworzOczy - czytamy na Instagramie Renaty Kaczoruk

Kiedy fani zaczęli pisać Renacie, że jest piękna i ma piękne ciało, Kaczoruk od razu odpisywała, żeby przeczytać tekst do nich. Bo to jest podwód dlaczego je zamieszcza. Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego ma chyba przeświadczenie, że tylko w taki sposób można zwrócić w dzisiejszych czasach uwagę na sprawy polityczne. A Wy co sądzicie, to dobry pomysł Kaczoruk?

Renata Kaczoruk zdjęciami z plaży promuje hasło - Otwórz oczy na politykę.

