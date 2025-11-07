W siódmym odcinku 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” doszło do zaskakującej sytuacji. Decyzją widzów z parkietem pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Para, która nie tylko zachwycała na parkiecie, ale również publicznie przyznała się do związku, nie kryła emocji po ogłoszeniu wyników. Gwiazda serialu "Klan" w mowie końcowej mocno podsumowała pozostałych w programie uczestników. Potem para odwołała udział w kabarecie K2, który w w ostry sposób z nich zakpił, co wywołało oburzenie w sieci. Teraz w "Halo tu Polsat" niespodziewanie wspomnieli o Agnieszce Kaczorowskiej.

W śniadaniówce Polsatu nagle zaczęli mówić o Agnieszce Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska w "Tańcu z Gwiazdami" wygłosiła mocną przemowę, w której podziękowała Marcinowi Rogacewiczowi za wspólną przygodę na parkiecie, nawiązała do trudności, z jakimi przyszło im się mierzyć jako para, a także ostro skrytykowała innych uczestników. Kaczorowska podkreśliła, że Rogacewicz tańczył lepiej niż wielu tych, którzy zostali, a ich relacja przeszła próbę na oczach widzów. Jednocześnie Kaczorowska i Rogacewicz postanowili nie wziąć udziału w zaplanowanej transmisji na żywo, która odbywa się po każdym odcinku a także odwołali zaplanowaną wcześniej obecność w innym programie na żywo.

Po zakończeniu przygody z tanecznym show para nie zamierza rezygnować ze wspólnego tańca i już ogłosili, że od marca będzie można oglądać taneczne widowisko z ich udziałem. To nie wszystko! Agnieszka Kaczorowska zadebiutowała właśnie z własną linią perfum dla kobiet, które chcą żyć na własnych zasadach.

Po głośnym i dość kontrowersyjnym rozstaniu z Polsatem aktorka nie zwalnia tempa, a tymczasem ona sama została wywołana do tablicy w "Halo tu Polsat". Podczas omawiania najnowszych newsów ze świata show-biznesu dziennikarka wspomniała o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli:

Jeśli chodzi o taką głośną sprawę, to myślę, że teraz Agnieszka Kaczorowska i jej rozwód to jest bardzo głośny temat. Na szczęście chyba wszystko idzie w dobrą stronę. - powiedziała dziennikarka 'Halo tu Polsat'

Po słowach, że para zapewne na kolejnej rozprawie usłyszy werdykt, Tomasz Wolny niespodziewanie przyznał, że jego zdaniem dobra strona tej sytuacji byłaby zupełnie inna i zapytał:

Czyli się zejdą z powrotem? Dla mnie to jest dobra strona zaskoczył wyznaniem Tomasz Wolny

Nie, ale ostatnia rozprawa 3 listopada przebiegła bardzo pomyślnie, w spokojnej atmosferze i wydawać by się mogło, że dojdą do porozumienia i następna rozprawa, która się obędzie już 17 ( przyp. red. listopada) będzie pozytywnie zakończona. Oni też na ostatniej rozprawie byli ze swoimi prawnikami, ze swoimi mamami. Wszystko dobrze przebiegło, nawet Agnieszka się uśmiechnęła, więc chyba idzie to w dobrą stronę powiedziała dziennikarka show-biznesowa

Dziennikarze "Halo tu Polsat" życzą Agnieszce Kaczorowskiej szczęścia

Okazuje się, że mimo dość zaskakującego pożegnania z Polsatem, jakie zaprezentowała Agnieszka Kaczorowska to wszyscy życzą jej dobrze na drodze życia, którą wybrała:

Trzymamy kciuki, mamy nadzieję — powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna, a Tomasz Wolny dodał: Trzymamy kciuki, żeby może się udało to wszystko odwrócić... Rozumiem, tak zaplanowali, w ich życie nie wchodzimy

''Życzymy wszystkiego dobrego'' - powiedziała Sykut, a Wolny dodał: ''Zawsze''

Jesteście zaskoczeni, że nagle wspomniano o Agnieszce Kaczorowskiej?

Zobacz także: