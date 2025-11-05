Kaczorowska po sprawie rozwodowej ogłosiła radosną nowinę. Tymczasem Pela zrobił to!
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zwalniają tempa po „Tańcu z Gwiazdami”. Po odpadnięciu z show para poinformowała, że ruszają z własnymi spektaklami. A co w tym czasie zrobił Maciej Pela?
W miniony poniedziałek, 3 listopada, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spotkali się w sądzie. Była para wzięła udział w pierwszej sprawie rozwodowej, ale dziś wiemy już, że sąd wyznaczył drugi termin rozprawy, podczas której zostanie ogłoszony wyrok. Już następnego dnia po wizycie w sądzie Agnieszka Kaczorowska ogłosiła, że razem ze swoim nowym partnerem wyruszą w trasę prezentując wyjątkowy spektakl. A co w tym czasie zrobił Maciej Pela?
Kaczorowska i Rogacewicz pożegnali się z „Tańcem z Gwiazdami” i zaprosili fanów na spektakl
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jeszcze niedawno byli jedną z najgorętszych par w jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, w siódmym odcinku tanecznego show para musiała pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli. Zaraz po ogłoszeniu wyników Agnieszka Kaczorowska w gorzkich słowach pożegnała się z produkcją. Wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza zrobiło się głośno, a para nagle ogłosiła, że szykują niespodziankę dla swoich fanów.
W miniony wtorek Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosne wieści. Okazało się wówczas, że za kilka miesięcy zakochani razem wystąpią na scenie. Para szykuje bowiem spektakle ze swoim udziałem. Kaczorowska i Rogacewicz oficjalnie ogłosili powstanie spektaklu „Siedem”, projektu, który jest połączeniem teatru, tańca i muzyki. To autorskie przedstawienie ma być artystyczną opowieścią o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życie od nowa.
Oficjalna premiera spektaklu „Siedem” odbędzie się 9 marca w teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie. To właśnie tam Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po raz pierwszy zaprezentują swoją artystyczną wizję szerokiej publiczności.
Kaczorowska ogłasza radosną nowinę, a Pela zaskakuję relacją w sieci
Podczas gdy Agnieszka Kaczorowska cieszyła się swoim szczęściem informując nowym projekcie, również Maciej Pela, z którym tancerka wciąż oficjalnie tworzy małżeństwo, wrzucił do sieci krótką relację. Pokazał fotkę z siłowni i wyznał:
Dziś na siłkę odkopałem obozową koszulkę. 7 lat organizacji wydarzenia, tancerze z Polski, USA, Japonii... Może korzystając z tego doświadczenia, dodając moją pasję do zabaw z dzieciakami i organizację czasu dla rodziców... wybierzemy się razem na obóz rodzinny?
Jak widać, nie tylko Agnieszka Kaczorowska myśli nad kolejnymi projektami, ale również Maciej Pela chce coś dla siebie zrobić.
