"Rodzinka.pl" schodzi z anteny! To oficjalny koniec hitowego serialu!

Serial „Rodzinka.pl” po emisji 15 sezonów na antenie TVP2 zostaje zdjęty z anteny! Jak informuje magazyn „Na Żywo” ostateczna decyzja już zapadła w siedzibie TVP ku wielkiemu zaskoczeniu aktorów hitowego serialu.

Telewizja Polska postanowiła zakończyć projekt. Artyści są zaskoczeni tą decyzją. (…) Aktorzy nie wrócą na plan, a umowy z nimi zostały rozwiązane.

Redakcji Party.pl udało się potwierdzić tę informację: to faktycznie już koniec kultowej "Rodzinki.pl".

"Rodzinka.pl" schodzi z anteny!

"Rodzinka.pl" cieszyła się ogromną popularnością, jednak w ciągu ostatniego roku serial zanotował spadek widzów o ponad 200 tys. Być może to on przyczynił się do decyzji o zakończeniu emisji. Jak podaje "Na Żywo" aktorzy dowiedzieli się o tej decyzji nagle i nie są zadowoleni. Jak wiadomo wpłynie ona na ich sytuację finansową:

To oznacza dla nich pogorszenie finansów. Gwiazdy, jak Tomasz Karolak i Małgorzata Kożuchowska stracą od 7 do 10 tys. zł za dzień zdjęciowy.

Co zaskakujące, jak czytamy w "Na żywo", garderoby należące do aktorów serialu "Rodzinka.pl" przejęły już gwiazdy "Korony królów". Pocieszający dla fanów serialu może być fakt, że ma powstać kinowa wersja serialu, o czym pisaliśmy tutaj.

Małgorzata Kożuchowska żegna się z serialem!

Aktorka postanowiła skomentować decyzję TVP o zakończeniu emisji serialu "Rodzinka.pl" i na Instagramie napisała:

Kochani! Mówi się, że nie ma przypadków, a nawet jeśli są to nie są one przypadkowe. TVP poinformowała aktorów i ekipe o zakończeniu projektu pt. „Rodzinka.pl” @rodzinkapl_official

Czas więc się pożegnać! Dzięki temu, że pokochaliście rodzinkę Boskich przeżyłam tutaj piękne lata swojego aktorskiego życia, poznałam wspaniałych ludzi, doświadczyłam wielu wzruszeń, ale i zabawnych historii, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

