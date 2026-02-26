Na to Kacper Tomasiak wyda fortunę zarobioną na igrzyskach olimpijskich

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 przyniosły polskiemu skoczkowi narciarskiemu, Kacprowi Tomasiakowi, gigantyczny sukces sportowy i finansowy. 19-latek wrócił do kraju z dwoma srebrnymi i jednym brązowym medalem. Ale to nie wszystko! Sportowiec w ciągu kilku dni stał się milionerem, a jego konto zasiliło około 2,9 mln zł. Skala nagród przyznanych za wybitne wyniki wzbudziła w Polsce ogromne emocje.

Kacper Tomasiak wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich jako milioner

Kacper Tomasiak nie tylko zdobył trzy olimpijskie krążki, ale i otrzymał niezwykłe premie finansowe. Wśród nich znalazło się dwupokojowe mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji pod Warszawą, którego wartość wynosi około 1 mln zł. Dodatkowo Polski Komitet Olimpijski przekazał mu gotówkę oraz tokeny o wartości sięgającej aż 1,35 mln zł. To nie koniec! Ministerstwo Sportu wypłaciło Tomasiakowi nagrodę w wysokości 163,5 tys. zł, a dwuletnie stypendium sportowe, wypłacane w ratach, łącznie przekroczyło 370 tys. zł.

Warto przypomnieć, że Kacper Tomasiak otrzymał mieszkanie w prezencie. Specjalnie dla niego deweloper, który jest też sponsorem polskich olimpijczyków, postanowił zmienić nieco zasady.

Kacper Tomasiak ujawnił, co zrobi z fortuną

Tuż po powrocie do Polski wszyscy zastanawiali się, jak Kacper Tomasiak rozdysponuje tak olbrzymią fortunę. Młody skoczek ujawnił swoje plany w rozmowie z mediami – zaskakująco rozsądne i dalekowzroczne. Podkreślił, że większą część wygranych przeznaczy na inwestycję w mieszkanie, aby zadbać o swoją przyszłość. Jak sam tłumaczył, w sporcie sytuacja bywa zmienna, a pieniądze potrafią skończyć się nieoczekiwanie szybko, jeśli nie zadba się o stabilne podstawy finansowe.

Na pewno większą część przeznaczę na jakieś mieszkanie w celu inwestycji, bo w sporcie często te pieniądze się szybko skończą, jeśli tej formy brakuje albo przytrafiają się jakieś rzeczy niezależne od nas wyjaśnił w rozmowie z mediami po powrocie do Polski.

