W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie doszło do niecodziennego i pełnego emocji spotkania. Ośmioosobowa delegacja olimpijskiej reprezentacji polskich skoczków narciarskich, w tym medalista Kacper Tomasiak, odwiedziła prezydenta RP Karola Nawrockiego. Wraz z Tomasiakiem pojawili się także Paweł Wąsek, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, trener Maciej Maciusiak, asystent trenera Krzysztof Miętus, kierownik drużyny Wojciech Jurowicz, fizjoterapeuta Paweł Gurbisz i trener przygotowania motorycznego Michał Wilk.

Kacper Tomasiak dostał niezwykłą nagrodę za sukces na igrzyskach olimpijskich. Odebrał klucze do mieszkania

Wizyta w Pałacu Prezydenckim była okazją do podsumowania wydarzeń XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. To właśnie podczas tej imprezy reprezentacja Polski w skokach narciarskich zdobyła trzy historyczne medale: srebro Kacpra Tomasiaka w rywalizacji indywidualnej na normalnej skoczni, brąz Tomasiaka na dużej skoczni oraz srebro w konkursie duetów, gdzie Tomasiak wystartował razem z Pawłem Wąskiem. Skoczkowie przekazali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu pamiątkowy plastron startowy z igrzysk, podkreślając znaczenie tych sukcesów dla całego polskiego sportu zimowego.

Jednak to nie koniec wielkich emocji dla bohatera igrzysk, Kacpra Tomasiaka. Tego samego dnia skoczek odebrał symboliczne klucze do mieszkania w Warszawie. Ta wyjątkowa nagroda została przyznana przez Grupę Profbud, sponsora Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, w uznaniu za historyczny występ i trzy medale zdobyte na igrzyskach Mediolan–Cortina 2026.

Kacper Tomasiak z mieszkaniem w Warszawie. Zrobili wyjątek specjalnie dla niego

Pierwotnie mieszkania miały trafiać wyłącznie do indywidualnych mistrzów olimpijskich, jednak sukces Tomasiaka skłonił fundatora do rozszerzenia wsparcia. Jak poinformowała Grupa Profbud, mieszkanie znajduje się w prestiżowej inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. W oficjalnym komunikacie deweloper podkreślił determinację, charakter i postawę reprezentanta Polski oraz wyraził dumę z możliwości wspierania mistrzów nie tylko podczas sportowych zmagań, ale także w codziennym życiu.

Warto przypomnieć, że w trakcie wizyty w "Dzień Dobry TVN" Kacper Tomasiak szczerze opowiedział o swoim podejściu do wiary i jakie religia ma znaczenie w jego karierze.

W uznaniu historycznego występu i wybitnych osiągnięć Kacpra podjęliśmy decyzję o przyznaniu mu mieszkania w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. To kolejny moment, w którym rozszerzamy nasze wsparcie poza podstawowe ramy umowy, doceniając determinację, charakter i postawę reprezentanta Polski. Symboliczne przekazanie klucza odbyło się na antenie programu Dzień Dobry TVN. Niech to mieszkanie będzie przestrzenią odpoczynku po wielkich zwycięstwach i początkiem kolejnych sportowych rozdziałów. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać mistrzów nie tylko na podium, ale i w codziennym życiu przekazała Grupa Profbud w oświadczeniu.

Kacper Tomasiak spotkał się z prezydentem. Odebrał klucze do mieszkania Mikołaj Bujak/KPRP

