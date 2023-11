Kacper Kuszewski w rozmowie z portalem plejada.pl nie ukrywa, że w młodości był fanem zespołu Pink Floyd i legendarnej polskiej grupy Maanam. Piosenki Kory i Maanamu towarzyszyły mu podczas pamiętnych wakacji sprzed lat.

Miałem chyba 14 czy 15 lat i pierwszy raz urwaliśmy się z moją siostrą, która już wtedy była pełnoletnia. Rodzice pozwolili nam wyjechać samym na wakacje pod namiot nad jezioro. To było takie pierwsze zachłyśnięcie się wolnością, bez rodziców i przez całe to lato grały nam dwie kasety "The best of Maanam". Te piosenki do dziś skleiły się z tamtym czasem w moim życiu, były dla mnie bardzo ważne i znam je do tej pory na pamięć- zdradził Kacper Kuszewski.