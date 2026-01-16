Członkowie kabaretu Nowaki przekazali ostatnio przykrą wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali, że ze względu na stan zdrowia Tomasza Marciniaka, przez najbliższy czas nie zobaczymy go na scenie. Wpis spotkał się z masą komentarzy od fanów grupy, którzy życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. Co dalej z występami? Jest komentarz menadżerki grupy.

Nagłe zmiany w kabarecie Nowaki

Grupa Nowaki od lat zajmuje stałe miejsce na polskiej scenie kabaretowej, ciesząc się ogromnym uznaniem i sympatią widzów. Ada Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak nieprzerwanie dbają o dobre humory publiczności podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych. Niestety - jak ostatnio przekazano - jednego z nich w najbliższym czasie zabraknie na scenie.

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie czytamy na Instagramie grupy.

Ujawniono również, że miejsce Tomasza Marciniaka zajmie inny artysta - Szymon Łątkowski, którego widzowie doskonale znają z występów na największych krajowych festiwalach.

W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! przekazał kabaret.

Kabaret Nowaki przekazał smutną wiadomość. Menadżerka komentuje

Fani są zaniepokojeni informacją o złym stanie zdrowia kabareciarza. Co mu właściwie dolega i czy jest możliwość, by niebawem powrócił na scenę? Głos w sprawie zabrała menadżerka kabaretu Nowaki, Anna Damrat. Niestety nie chciała podać szczegółowych informacji na ten temat.

Nie komentujemy i nie udzielamy żadnych informacji na te tematy powiedziała stanowczo.

