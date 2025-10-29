W ostatnim odcinku programu „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, emitowanego na antenie Polsatu, widzowie byli świadkami kontrowersyjnego występu, który wywołał falę emocji w sieci. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, pierwotnie zapowiedziani jako goście, niespodziewanie odwołali swój udział. Zamiast nich na scenie pojawiły się osoby w kartonowych maskach przedstawiających ich podobizny. Kabaret zdecydował się na naprawdę mocne teksty o parze i uderzył praktycznie w każdą dziedzinę ich życia! Internauci teraz nie oszczędzają artystów kabaretu!

Kabaret K2 nie oszczędził Kaczorowskiej i Rogacewicza!

Kabaret K2 w skeczu nie szczędził parze złośliwych uwag. Zadrwiono z ich ról w "Klanie" i "Koronie królów" czy nawet ich relacji. Zakpiono nawet z wyglądu i osiągnięć zawodowych: „Grać w 'Klanie' to obciach. Gorzej to już chyba tylko zagrać w Koronie Królów”. Kabareciarze uderzyli też w różnicę wieku między nimi:

No ale co ta Bożenka widzi w takim starym dziadzie? Przecież ona to jest jeszcze dziecko, a on ma 45 lat. padło m.in. w skeczu

Natychmiast po odcinku pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani pary są oburzeni tym, co się tam wydarzyło!

Internauci zniesmaczeni po emisji odcinka "Kabaretu K2. Jedziemy po bandzie"

Internauci nie szczędzą gorzkich słów pod adresem Kabaretu K2. Zdaniem niektórych to był "żenujący poziom", a gospodarze show pozwolili sobie na zbyt dużo.

Żenujący odcinek, jak nigdy przedtem.

W głowie się to nie mieści

Za dużo sobie pozwalają

Trochę oglądałam, beznadzieja. Czy można tak bezkarnie kogoś obśmieszyć?

Niektóre komentarze są jeszcze mocniejsze! Fani Kaczorowskiej i Rogacewicza sugerują wprost, że była to zemsta za to, że para zdecydowała się odwołać swój udział.

Zemsta za to, że nie pojawili się w programie. Ze strony kabaretu K2, to wręcz żenujące i nie widzę w tym nic śmiesznego.

Oglądaliście kabaret K2? Jakie są Wasze wrażenia?

