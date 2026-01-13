Kabaret Nowaki zapewnia polskiej publice dawkę niesamowitego humoru nieprzerwanie od 2007 roku. Działalność grupy na bieżąco możemy oglądać dzięki jej udziałowi w różnego rodzaju telewizyjnych wydarzeniach. Dziś artyści kabaretowi podzielili się z fanami niepokojącą informację o dużej zmianie w ich zespole. Niestety chodzi o chorobę jednego z nich.

Zmiany w składzie Kabaretu Nowaki

Wielbiciele Kabaretu Nowaki tuż po 12.00 zapoznali się z wpisem, jakim zespół kabareciarzy podzielił się na Facebooku. Fani zostali poinformowani o nagłych zmianach w składzie zespołu. Ze względu na stan zdrowia na scenie nie zobaczymy w najbliższym czasie Tomka.

Kochani! Nowy Rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. czytamy w komunikacie

Skład Kabaretu Nowaki zostanie w tym czasie wzmocniony o obecność człowieka, któremu zespół zdecydował się w pełni zaufać. Chodzi o Szymka Łątkowskiego - komika i artystę kabaretowego, który znany jest polskim widzom między innymi z występów podczas Polskiej Nocy Kabaretowej i innych festiwali.

W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! poinformował Kabaret Nowaki

Nie zabrakło też oczywiście bezpośredniego zwrotu do Tomka i życzeń szybkiego powrotu nie tylko do zdrowia, lecz także na kabaretową scenę.

Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

Kabaret Hrabi ogłasza zmiany w zespole

Niecały miesiąc temu o zmianach w składzie poinformował też inny uwielbiany przez polską widownię kabaret - Kabaret Hrabi. Po odejściu do dziś opłakiwanej Joanny Kołaczkowskiej, zespół artystów zadecydował na kontynuowania swojej działalności z zapraszanymi do projektów gośćmi. Pierwszym z nich stał się Wojtek Kamiński, który poinformował o swojej współpracy z Kabaretem Hrabi w mediach społecznościowych.

Moi drodzy. Dzielę się z Wami znakomitą wiadomością. Kabaret Hrabi zaprosił mnie do wspólnego kabaretowego projektu. Przyjąłem ten zaszczyt z radością i ekscytacją. I już niebawem, bo z początkiem nowego roku, rozpocznę twórczą przygodę z Hrabi w ramach programu 'Być facetem'. Cieszę się i zapraszam! ogłosił kabareciarz

