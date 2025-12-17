Kabaret Hrabi: Wojtek Kamiński w nowym programie

17 grudnia 2025 roku Wojtek Kamiński opublikował w mediach społecznościowych wpis, który natychmiast wywołał poruszenie wśród fanów sceny kabaretowej. Artysta ogłosił, że został zaproszony do współpracy z Kabaretem Hrabi. Jak przyznał, propozycję potraktował jak zaszczyt i ogromne wyróżnienie.

Wojtek Kamiński zapowiedział swój udział w nowym programie kabaretu zatytułowanym „Być facetem”, którego premiera planowana jest na początek przyszłego roku. W swoich słowach nie ukrywał ekscytacji i radości z możliwości współtworzenia nowego projektu z tak uznanym zespołem.

Kabaret Hrabi wznawia działalność po śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska była ikoną Kabaretu Hrabi. Jej niespodziewana śmierć wstrząsnęła nie tylko zespołem, ale i całą sceną artystyczną w Polsce. 5 października 2025 roku Kabaret Hrabi wydał oficjalne oświadczenie, w którym odniosło się do tej bolesnej straty. Niedawno członek grupy, Dariusz Kamys opowiedział, jak zaczęła się choroba Joanny Kołaczkowskiej w poruszającym wywiadzie.

Zespół zapowiedział wtedy, że nie zamierza na stałe zmieniać swojego składu. Artyści postanowili jednak otworzyć się na nowe projekty, w których będą uczestniczyć zaproszeni gościnnie artyści. W tym kontekście pojawiło się nazwisko Wojtka Kamińskiego, który został pierwszym ogłoszonym gościem nowego programu.

Moi drodzy. Dzielę się z Wami znakomitą wiadomością. Kabaret Hrabi zaprosił mnie do wspólnego kabaretowego projektu. Przyjąłem ten zaszczyt z radością i ekscytacją. I już niebawem, bo z początkiem nowego roku, rozpocznę twórczą przygodę z Hrabi w ramach programu „Być facetem”. Cieszę się i zapraszam! napisał Kamiński.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Wojciech Kamiński Joanna Kołaczkowska występowali razem przy okazji improwizowanego spektaklu „Spadkobiercy”.

Nowy program i gość Kabaretu Hrabi od nowego roku

Program „Być facetem” to nowa propozycja Kabaretu Hrabi, która ma ukazać się na początku 2026 roku. Jak zapowiadają twórcy, projekt ma być pełen humoru, refleksji i - jak zawsze w przypadku Hrabi - wyjątkowej atmosfery.

Choć szczegóły programu nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że Wojtek Kamiński będzie jego integralną częścią. Artyści planują intensywną współpracę, która - jak twierdzi Kamiński - ma być połączeniem twórczej ekspresji i dobrej zabawy. Zespół podkreśla, że każdy nowy projekt będzie tworzony z zachowaniem szacunku dla dziedzictwa, jakie pozostawiła po sobie Joanna Kołaczkowska.

W emocjonalnym oświadczeniu z 5 października Kabaret Hrabi podkreślił, że po odejściu Joanny Kołaczkowskiej nie planuje zastępstw w zespole. Jednocześnie zapowiedziano subtelną zmianę w nazwie kabaretu oraz powstanie nowych projektów z udziałem zapraszanych artystów.

