W Internecie znalazły się już oficjalne zdjęcia kampanii reklamowej premierowego zapachu Madonny.

Królowa popu stworzyła perfumy o tajemniczej nazwie „Truth or Dare” (tłum. Prawda lub wyzwanie), które promuje własnym wizerunkiem. Dosłownie.



Jednak to oczywiście nie pierwsza kampania w której występuje gwiazda, do tej pory była twarzą m.in. w kampanii Dolce&Gabbana, Louis Vuitton i GAP.



Na plakacie promującym perfumy „Truth or Dare” widzimy Madonnę w stylizacji retro z uwodzicielsko rozchylonymi ustami. Wygląda pięknie!



Twórcami kampanii są jedni z najlepszych fotografów modowych na świecie, czyli Mert Alas i Marcus Piggott, jak oceniacie ich pracę?



jm

